En imágenes: Así se vivió el regreso de la Europa League

La Europa League arrancó a todo lo que da y de momento ya culminamos el primer día de actividades. Con los duelos inaugurales entre el Copenhague vs Istambul, Shakhtar vs Wolfsburg, Inter vs Getafe y Manchester United vs LASK, cerramos este día donde vivimos de todo: grandes anotaciones (que ponen interesante el título de goleo), el regreso de algunos equipos, una nueva experiencia con estadios vacíos y si te perdiste algún detalle, aquí te dejaremos las mejores imágenes.

La ronda de los Octavos de Final de la Europa League ha comenzado y hay que recordar que 75% de las series sí pudieron disputarse; sólo los encuentros entre el Inter de Milán vs Getafe y Sevilla vs Roma, será a partido único sin un marcador global como tal.

Ahora ya tenemos a algunos equipos instalados en la siguiente ronda de la Europa League y con el paso de los encuentros y fases del torneo, las emociones serán aún mayores rumbo al titulo.

Los estadios en distintas partes de Europa lucieron un poco ‘tristes’ y es que sin la presencia de los aficionados hace falta un poco más de emoción pero en el entendido de que la salud es primero, así viviremos el cierre de la Europa League de este año.

Los jugadores lo han dado todo, clubes como el Manchester United, Inter de Milán, Shakhtar y Copenhague ya se instalaron en la ronda de los Cuartos de Final y sin duda alguna lo mejor está por venir. Mientras esperamos la siguiente ronda de partidos, les dejamos las mejores postales de este día.

Las postales que nos regaló el día 1 de la Europa League

La magia de la Europa League continuará este jueves 6 de agosto cuando se disputen los partidos entre el Bayer Leverkusen vs Rangers (3-1 el global), Basel vs Frankfurt (3-0 el global), Wolves vs Olympiacos (1-1 el global) y Sevilla vs Roma (sin global ya que la ida no se pudo jugar.