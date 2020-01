¡A jugar! Se filtró la nueva playera del Inter y la afición se burló de ella

Los diseños de las playeras cada vez son más innovadores… o al menos eso intentó Nike con la nueva playera del Inter, que provocó la burla de la afición.

El sitio FootyHeadlines.com filtró la que sería la nueva indumentaria del Inter de Milan. El tono blanco y el azul ya han sido mezclados en diseños anteriores. Sólo que en esta ocasión se muestra una especie de cuadrícula, que fue lo que provocó la reacción de la afición.

😆🇮🇹🇦🇷 “Luckily We Have No More Nike”: Fans Mock Inter Because Of Leaked 20-21 Away Kit: https://t.co/YQCdoGzuq8

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) January 7, 2020