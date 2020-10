¡Un héroe! El momento en el que Mohamed Salah ayudó a una persona sin hogar

Dentro del mundo del futbol hay personajes que son cracks dentro y fuera de la cancha. Mohamed Salah, jugador del Liverpool (que va por un récord histórico en Anfield), es uno de ellos y es que se reportó que el egipcio salvó a una persona sin hogar que estaba siendo agredida por dos ‘delincuentes’, por lo que este momento se hizo viral y ‘Mo’ se convirtió en todo un héroe.

Mohamed Salah siempre se ha tratado de mostrar como una persona altruista y es que en ocasiones hemos visto como dona parte de su salario a organizaciones benéficas o ayuda a personas de su tierra natal; ahora que vio a esta persona sin hogar en peligro, no dudo ni un segundo en ir a ayudarlo.

De acuerdo a información y declaraciones obtenidas por el diario ‘The Sun‘, Mohamed Salah se habría detenido en una estación de servicio y a un costado de donde se encontraba vio una escena un tanto ‘extraña’. Dos hombres estaban agrediendo a una persona sin hogar, de nombre David Craig, por lo que no lo habría pensado dos veces y de inmediato se acercó a defenderlo.

Según relata la fuente citada, Mohamed Salah les habría dicho a los ‘delincuentes’ que dejaran en paz a la persona sin hogar, pues de continuar ellos podrían terminar en una situación peor. Hubo tensión en ese momento pero ‘Mo’, en apariencia, fue contundente y jamás se dejó intimidar, por lo que estas personas se fueron y dejaron en paz a David Craig.

Finalmente Mohamed Salah le habría dado 100 euros a la persona sin hogar con el fin de apoyarlo un poco más. Esta escena donde vimos a ‘Mo’ rescatar a este hombre le ha dado la vuelta al mundo y es que es una señal de la humildad y empatía que tiene el egipcio. Esto fue lo que dijo David Craig al diario ‘The Sun’.

“Mohamed Salah fue tan maravilloso como lo es para el Liverpool en el campo. Escuchó lo que me decía un grupo de muchachos, luego se volvió hacia ellos y dijo: ‘Podrías ser tú en unos años, déjalo ya’. Estaba más que contento. Soy un gran admirador. ‘Mo’ es un héroe de la vida real a mis ojos y quiero agradecerle”, confesó David Craig.

