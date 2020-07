En imágenes: Así luce el circuito del Gran Premio de Hungría

Después de algunos días de espera los pilotos por fin vuelven a la pista. El Gran Premio de Hungría ya está aquí y así como ha pasado semana con semana desde que la Fórmula 1 volvió a la acción, esta carrera promete ser la más emocionante, por lo que para ir ‘calentando motores’, veamos cómo luce el circuito previo al arranque de este GP.

La Fórmula 1 es uno de los deportes que recién regresó a la acción luego de la pandemia de coronavirus. Se ha tenido máximo cuidado en los protocolos de salud para que no haya un nuevo rebrote, pues así como pasó hace una semana en el Gran Premio de Steiermark, se quiere seguir con ‘saldo blanco’.

Esta vez el Gran Premio de Hungría promete ser más que emocionante y es que los pilotos han estado en su mejor punto desde las vueltas de práctica, siendo uno de los más destacados el mexicano ‘Checo’ Pérez.

‘Checo’ saldrá desde la cuarta posición en este Gran Premio de Hungría luego de un desempeño monumental el sábado, siendo esta una de sus mejores oportunidades de por fin alcanzar el podio, pues pese a que en el Gran Premio de Austria estuvo muy cerca del tercer lugar, al final un pequeño error le costó estar entre los 3 mejores.

El circuito del Gran Premio de Hungría está listo para que los pilotos lo den todo y demuestren quién es el mejor. La expectativa es muy alta de cara a esta carrera, el clima no ayudó tanto por la lluvia pero se espera que haya un gran espectáculo; ya veremos con qué nos sorprenden este día.

Sin más que decir y para ponernos en ambiente, veamos cómo luce el circuito del Gran Premio de Hungría de cara a lo que será esta emocionante carrera.

RT AMD “Who is ready to head back to the track this weekend at the #HungarianGP? Bring it home, MercedesAMGF1 team! pic.twitter.com/PqV0SukKpr“ — Uncanny Arcade VR (@UncannyArcade) July 19, 2020

#HungarianGP pista mojada y pronóstico de lluvias intermitentes. pic.twitter.com/5umuxuRQGv — Luis Manuel López (@chacho_lml) July 19, 2020

Chove em Budapeste e o GP da Hungria deve ser disputado com pista bem molhada. A @pirelli_br oferece pneus intermediários e de chuva extrema. Agora as estratégias dependem de pilotos e equipes. Quem você acha que vai ser dar bem na corrida? Comente! #F1noGP pic.twitter.com/8o0peUX0gy — Grande Prêmio (de ) (@grandepremio) July 19, 2020

1 HOUR TO LIGHTS OUT ⚫⚫⚫⚫⚫ It is raining and very much certain it will be a wet start to the Hungarian Grand Prix. This definitely should be exciting #5AS #F1 #HungarianGP #WeRaceAsOne pic.twitter.com/lRb95QoPab — 5 Sports Network⚽️⛳ (@5acesports) July 19, 2020

The umbrellas are out at the Hungaroring ☔️ And Seb has got the sound guy’s back #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/mKHK62ymr2 — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Comienza a llover de nuevo en el circuito mientras Christian Horner afirma que “Estamos contentos con Honda y nos están dando exactamente lo que nos prometieron”https://t.co/RXEALEQeJ5#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/S7WMb6A7hq — PitLane Motor (@PitLane_F1) July 19, 2020