En imágenes y videos: Así se vivió el terrible accidente de Grosjean en el Gran Premio de Baréin

La Fórmula 1 está en la recta final de su temporada 2020 y pese a que Lewis Hamilton ya se coronó como campeón, el Gran Premio de Baréin vivió momentos de auténtica tensión; Grosjean chocó su monoplaza, se incendió pero afortunadamente la situación no pasó a mayores, pues fue atendido rápidamente por el equipo de seguridad y se encuentra fuera de todo peligro.

Romain Grosjean impactó su monoplaza recién iniciaba la carrera y es que en apariencia, en una de las primeras curvas, habría tenido un ligero roce con alguno de los pilotos, hecho que le hizo perder el control y por el que se impactó en uno de los muros.

El Gran Premio de Baréin recién estaba comenzando cuando se dio este hecho que pudo terminar muy mal. Se dio el banderazo de salida y los pilotos se fueron con todo por alcanzar una buena posición.

Imágenes que parecieran de otra época de la F1. Pero no: son de Romain Grosjean en 2020.

En una de las primeras curvas se ve como un par de monoplazas van sacando chispas, producto de un supuesto impacto pero Grosjean, piloto de Haas, fue el más afectado, pues se salió de la pista, se impactó y su monoplaza se incendió de inmediato.

Afortunadamente y tal y como podemos ver en las imágenes, Grosjean salió caminando por su cuenta luego del impacto de su monoplaza pero generó gran tensión, pues pocas veces vemos a un auto encenderse en llamas.

