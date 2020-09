La semana 2 de la NFL recién está comenzando y al igual que como se espera a lo largo de esta temporada, Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers se están llevando los reflectores. En su debut en casa recibieron la visita de un invitado de lujo y es que Brett Favre, histórico QB, está presente en las gradas, por lo que causó gran revuelo.

Brett Favre es un histórico exjugador de la NFL que tuvo muchos buenos momentos. Fue elegido por los Atlanta Falcons en la segunda ronda del Draft de 1991, después pasó a los Green Bay Packers, ganó el Super Bowl XXXI, en 2008 llegó a los New York Jets y un año después fichó por los Minnesota Vikings, equipo donde se retiró.

Verlo en el partido de los Tampa Bay Buccaneers causó una gran emoción entre los fanáticos (en casa), pues saben que es una leyenda y si llega vistiendo una camiseta con la cara de Tom Brady, aún más.

Las imágenes de Brett Favre en el partido de los Buccaneers

Como ya se dijo, minutos antes de que comenzara el encuentro entre los Tampa Bay Buccaneers y Carolina Panthers, Brett Favre apareció por uno de los accesos a las gradas… comiéndose una bolsa de papas.

La cámara de inmediato se fue con él pues muy pocos esperaban verlo en un encuentro así. Por si su presencia fuera poco, esta leyenda del emparrillado llevaba una camiseta con la cara de Tom Brady en color vino, haciendo honor a los Buccaneers, por lo que la emoción incrementó.

Brett Favre saludó a los jugadores presentes en el campo de juego, según parece sostuvo un diálogo corto con Tom Brady y luego de ello, se fue a su lugar a disfrutar de este emocionante encuentro.

De momento los Tampa Bay Buccaneers van ganándole a las Carolina Panthers por 14-0 en el inicio del segundo cuarto, ventaja considerable pero que no es definitiva. Tom Brady está teniendo un buen encuentro donde se está volviendo el nuevo ídolo del equipo y quieren asegurar su primera victoria en esta temporada de la NFL (luego de perder en la semana 1).

