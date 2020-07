Pese a que la pandemia de coronavirus sigue latente y las autoridades tenían un protocolo de salud ‘muy estricto’, nada le importó a los aficionados del Leeds United. Cientos de aficionados se dieron cita en el centro de la ciudad para celebrar el ascenso del equipo a la Premier League y el título de la Championship, causando grandes estragos la noche del domingo; este lunes el lugar está desierto pero lo que se pudo encontrar fue basura a donde quiera que se mirara.

El Leeds United logró el título de la Championship y ascenso a primera división hace unos días, luego de que el Huddersfield venciera al West Bromwich.

Los aficionados del Leeds United esperaban que estos hechos se dieran desde la temporada pasada, cuando tuvieron el ascenso directo en sus manos pero lo dejaron ir luego de que se dejaron empatar un partido tras la lesión de un rival. Ahora, esta temporada, lo han conseguido y cientos de aficionados festejaron como si no hubiera un mañana.

Como se puede ver en las imágenes, los aficionados del Leeds United inundaron el centro de la ciudad para festejar los logros del equipo. Pancartas, cánticos, gritos, tambores, autos caravanas, alcohol y muchas otras cosas más fue lo que se vio la tarde-noche del domingo entre los aficionados.

Autoridades de la ciudad de Leeds estuvieron al pendiente de estos festejos para evitar que los aficionados recurrieran al vandalismo o causaran destrozos alrededor del lugar. Afortunadamente la situación no pasó a mayores pero eso sí, todos olvidaron su basura.

Las calles inundadas de basura

La mañana de este lunes los servicios de limpieza y de seguridad de la ciudad se encontraron con una desagradable sorpresa, pues en todo el lugar había montañas y montañas de basura.

The morning after the night before in #Millennium Square, Leeds city centre as the clean up begins following the #Leeds #United title celebrations https://t.co/PnBdS7nG18 pic.twitter.com/pyFN0eBkjQ — Yappapp (@YappAppLtd) July 20, 2020

Entre botellas de plástico, de alcohol, vasos, bolsas de botana, envolturas de dulces, de comida rápida… y un sinfín de objetos más, fue lo que se puede ver en todo el centro de la ciudad de Leeds, pues como ya dijimos el ascenso y título del equipo causó gran revuelo pero no era para dejar tal destrozo.

A clean up operation was under way in the city centre of Leeds, after football fans celebrated their side’s Championship title win. More videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/HTMI8yPsWu — SkyNews (@SkyNews) July 20, 2020

Autoridades y el gobierno de la ciudad condenaron estos actos por un par de hechos; el más evidente es por toda la basura que dejaron en las calles pues como ya de había comentado, estaba prohibido festejar. El segundo va ligado a lo mismo y es que había un protocolo de salud donde los eventos masivos estaban prohibidos para evitar un rebrote de coronavirus y aún así los fans del Leeds United no hicieron caso.

A clean-up operation has started in Millennium Square in Leeds after thousands of Leeds United fans descended on the city centre to celebrate the club’s promotion this weekend pic.twitter.com/x9ADbXOTLt — LBC (@LBC) July 20, 2020

Los seguidores del Leeds United evadieron todos los avisos y recomendaciones con el único fin de celebrar. Se espera que tras este llamado, algunos se den cita en el centro de la ciudad para que colaboren con la limpieza y en unos días más el gobierno espera no tener que dar la noticia de que el coronavirus ha inundado el lugar.