La semana 1 de la NFL recién está comenzando y ahora se viene una oleada de partidos. Es domingo, es día de futbol americano y esta vez viviremos una temporada un tanto atípica y es que como sabemos no habrá aficionados en gran parte de los inmuebles de los equipos y por ello traemos una recopilación de cómo lucen previo y durante cada juego.

La NFL es una de tantas ligas en Estados Unidos y el mundo que se está adaptando a las nuevas necesidades y requerimientos que se han presentado tras la pandemia de coronavirus. Hay que implementar medidas sanitarias, habrá muy poca gente en los estadios y los jugadores deben acatar ciertas medidas previo y después de carda juego.

Los equipos de la NFL (en su mayoría) han ‘sustituido’ a sus aficionados con personajes de cartón y es que al haber optado por jugar a puerta cerrada esta temporada, tenían que encontrar la forma de que los jugadores no se sintieran ‘abandonados’.

La semana 1 de la NFL comenzó hace unos días con el juegazo entre los campeones, Kansas City Chiefs, y los Tennessee Titans, mismo que culminó 34-20 en favor del equipo de Patick Mahomes.

Ahora, el resto de la semana 1 tendrá lugar entre este domingo y el día lunes, donde veremos hechos muy interesantes, como la era post Brady en los Patriots, el paso de Tom Brady con los Buccaneers, la nueva ilusión que generan Steelers y Cowboys y mucho más.

La galería de los estadios de la NFL con y sin gente, será algo continuo y cotidiano, pues como ya dijimos, fue la decisión de los equipos para toda esta temporada, por lo que vamos a ver las mejores postales de este día.

Así lucen los estadios de la NFL

La nueva “normalidad” de ser fans imágenes en 3D sobrepuestas en los asientos del estadio de las #Panteras de Carolina.@Panthers @NFL pic.twitter.com/AnDCosbwnc — Novedadeseneldeporte (@Novedadeseneld1) September 13, 2020

Baker gets picked off by Marlon Humphrey 😳 (via @NFL)pic.twitter.com/W8Qj9Hc50Y — Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2020