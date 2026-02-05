Lo que necesitas saber: Imane Khelif consideró dejar el boxeo ante las dudas y críticas por su sexo, pero la medalla olímpica conseguida la animó a seguir

Imane Khelif le manda a decir a todos sus haters que no tiene ningún problema con realizarse pruebas genéticas de sexo para estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Porque sí, ella quiere revalidar la medalla olímpica que ganó en París 2024 y reafirma que es una mujer, por lo que no tiene nada que ocultar.

Foto: @imane_khelif_10 (Instagram)

Imane Khelif está dispuesta a pruebas de sexo para estar en Los Ángeles 2028

Y es que luego de no participar en el Mundial de Boxeo precisamente por tener que someterse a esas pruebas, ahora la argelina se dice dispuesta a demostrar que es mujer, respondiendo así a las acusaciones de ciertos personajes como el mismísimo Donald Trump.

“No soy trans. Tampoco hombre. Soy una mujer y no he hecho nada para cambiar la forma que la naturaleza me dio. Si tengo que hacerme pruebas, las haré. No tengo ningún problema. No oculto nada”, dijo de forma contundente Imane Khelif en entrevista para L’Équipe.

De hecho afirma que ya hizo pruebas genéticas de sexo y envió la documentación a World Boxing, sin que haya recibido respuesta de parte del organismo todavía.

“Estoy tranquila, porque sé lo que soy y lo que siempre he sido. Mis hormonas son femeninas y lo son desde que nací. Ahora son los médicos y los especialistas quienes tienen que decidir qué me depara el futuro”.

Foto: @imane_khelif_10 (Instagram)

Imane Khelif estuvo a punto de dejar el boxeo por críticas sobre su sexo

Acá en Sopitas ya te hablamos de lo que pasa con Imane Khelif para explicar su caso, pero más allá de datos, estadísticas o términos científicos, no podemos olvidar que hablamos de una persona de carne y hueso con emociones.

Imane Khelif reveló por primera vez lo que sufrió tras ganar la medalla en París 2024 por las dudas y críticas sobre su participación en el torneo femenino. Llegó incluso a pensar en dejar el boxeo ante el sufrimiento que provocaron en ella y en su familia.

“La controversia impactó a mi familia, y eso fue lo que más me dolió, mucho más que los golpes que recibía en el ring. Fue un shock muy duro. Pensaba en mi madre, en mi padre, en mis hermanitas… Tuvieron que recibir ayuda psicológica durante más de un año después de los Juegos. Los ataques (en redes sociales y medios de comunicación) fueron tan brutales que mi madre me aconsejó dejar el boxeo. Y la verdad, es algo que valoré seriamente“.

Fue justo la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos lo que le hizo mantenerse firme y regresar más fuerte para estar en Los Ángeles 2028: “Luego veía mi medalla y todo se desvanecía. La miré todos los días durante algo más de tres meses. Sentía que el trabajo de los últimos ocho años había merecido la pena”.

Ya se sometió a tratamientos para bajar sus niveles de testosterona

La campeona olímpica reveló, además, que ya se sometió a tratamientos hormonales, los cuales ayudan a bajar sus niveles de testosterona con ciertos efectos secundarios.

Y lo hizo desde un año antes de competir en París 2024, donde habría llegado a cero en su nivel de testosterona a pesar de que lo saludable es tener entre 0.3 y 3 nanomoles por litro.

“Desde entonces tengo un equipo médico que me acompaña y monitoriza mi estado de salud, porque estos tratamientos tienen efectos secundarios. Te desestabilizan mucho. Yo, por ejemplo, lloré a menudo en los cortes de peso, necesarios antes de cada competición. Me decían que era porque el tratamiento alteraba mis emociones, pero no podía evitarlo”.

Sin duda Imane Khelif dará mucho de qué hablar de aquí a Los Ángeles 2028, porque se viene una lucha para ella fuera del ring.