La UEFA y la Serie A han entrado en un pleito por los casos positivos de coronavirus que se han registrado en los equipos italianos que participan en la Champions League. Entre ellos están Ciro Immobile y Lucas Leiva de la Lazio, así como Achraf Hakimi del Inter de Milan.

Para el partido entre el Brugge y la Lazio de la segunda jornada de la Champions League, el equipo italiano perdió a Ciro Immobile, Thomas Strakosha y Lucas Leiva porque dieron positivo por coronavirus. Sin embargo para ese fin de semana los tres estuvieron disponibles para el partido de Serie A ante el Torino.

Posteriormente para la tercera jornada de la Champions League entre el Zenit y la Lazio, una vez más los tres jugadores dieron positivo por coronavirus y causaron baja. Sin embargo el director deportivo del club italiano, Igli Tare, aseguró que estarán disponibles para el juego ante la Juventus de la Serie A.

“Ayer hicimos los test italianos a Immobile y los demás y daban negativo, para la UEFA son positivos. Se necesita uniformidad en los protoclos, de otra manera discutiremos de esta cosa cada semana. Son positivos dos días antes y negativos después, eso significa que algo anda mal. No hay uniformidad entre las pruebas de la UEFA y las de la Serie A. Immobile podrá jugar el domingo“, declaró para Sky Sports Italia.

Lo mismo sucedió con Achraf Hakimi. El marroquí dio positivo para el choque entre el Inter de Milan y el Borussia Mönchengladbach y se mantuvo aislado. Sin embargo pudo jugar ante el Parma en la Serie A, debido a que dio negativo en la prueba realizada por el campeonato italiano.

No es que alguien esté mintiendo. No es que alguien no esté haciendo mal las pruebas PCR. Simplemente la UEFA y la Serie A deben llegar a un consenso para que los positivos por coronavirus no sean un tema de cada semana de Champions League en los equipos italianos.

En declaraciones para TMW Radio, el presidente de la Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina de Laboratorio, Roberto Verna, explicó que primero deben acordar cuánta es la carga viral por la que se da un resultado como positivo.

