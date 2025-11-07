Lo que necesitas saber: En agosto del 2021, Lionel Messi anunció su salida del Barcelona. Entre lágrimas y con mucha tristeza se despidió del club de sus amores.

Atención mis queridos Blaugranas. No es por emocionarlos, pero Joan Laporta, presidente del Barcelona, dice que le gustaría reinaugurar el recién remodelado Camp Nou con un partido de homenaje a Lionel Messi.

Aún es muy temprano para ilusionarse con el regreso del ‘hijo pródigo’ a casa. Sin embargo, no podemos negar que Messi merece despedirse de la afición que estuvo con él durante gran parte de su vida. Algo que no pudo hacer cuando se fue por las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid.

Joan Laporta quiere reinagurar el Camp Nou con Messi

Sin duda los aficionados al Barcelona serían los más felices con ver de regreso a la última gran figura que tuvo el club: Lionel Messi. Laporta sabe que le deben al argentino una despedida a su nivel, por todo lo que aportó y significó (a) para el equipo.

Y la reinaguración del Camp Nou, parece ser la ocasión perfecta para hacerlo. Joan se imagina a Messi delante de los más de 100 mil aficionados en un partido de homenaje.

“Me lo imagino delante de 105 mil (aficionados), que esté lleno. Sería una bonita forma de inaugurarlo, con un partido de homenaje a Leo. Será siempre y cuando ellos quieran”.

Les dijimos que no se emocionaran mucho, por qué todavía ni se define la fecha de reinaguración del Camp Nou, ni se sabe si las agendas entre el equipo y Messi podrán coincidir.

“Estamos trabajando para a partir de que tengamos la 1B, hacer un partido oficial. Si nos la dan la semana que viene, se podría hacer contra el Athletic Club. Si lo dice el señor Santelles, responsable de l’Espai Barça, es porque ponemos fechas para que la gente no se relaje. La presión también la trasladamos fuera del campo para que se cumplan los objetivos”.

Por ahora, siguen trabajando en varias áreas del estadio. Aunque la fecha tentativa para que los ‘Blaugranas’ vuelvan a su casa, es a finales de noviembre, pero todo depende de que tanto progreso se tenga en las áreas faltantes.

