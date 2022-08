Ya estamos a unos cuantos meses de disputar el Mundial de Qatar 2022, ya se están vendiendo los boletos para los partidos y algunas selecciones ya andan viendo lo de sus hoteles.

Aficionados ya tienen las maletas listas y hasta la preventa del álbum de Panini ya está en marcha, pero a poco más de 100 días de que llegue el Mundial de Qatar 2022, se está implementando un cambio en la logística.

Lo que comenzó como un rumor, hace un par de días, se volvió una realidad, porque la información que circulaba era que la inauguración de Qatar 2022 se adelantaba un día.

Foto: Getty Images

Pero vamos a poner en contexto, para Qatar 2022 el partido inaugural no tendría al anfitrión en el encuentro, se decía y se rumoraba, que el partido no es tan atractivo como se podría pensar.

Inicialmente, la inauguración estaría a cargo de Senegal y Países Bajos el 21 de noviembre, y el partido de Qatar vs Ecuador, sería más tarde ese mismo día.

Después, apareció el rumor de que esto ya no iba más. Senegal vs Países Bajos sí se jugaría el 21 de noviembre, pero no sería la inauguración, pues ésta se adelantaría al 20 de noviembre con el Qatar vs Ecuador, como se ha hecho en todas las Copas del Mundo.

Foto: Getty Images

Fuentes aseguran que la inauguración del Mundial Qatar 2022 se adelantará un día

Pues que el Comité Organizador de Qatar 2022 aplicó la de “dice mi mamá que siempre sí” y de acuerdo con fuentes cercanas a Sopitas.com, la decisión sería la de adelantar un día la inauguración del Mundial.

FIFA lo hará oficial este 11 de agosto, a casi 100 días de comenzar la justa mundialista, por lo que Qatar 2022 arrancaría el 20 de noviembre con el anfitrión jugando el primer partido.

Foto: Sopitas.com

¿Cómo quedará el calendario de partidos?

Pues la verdad es que no se mueve mucho toda la planeación que se tenía, pues sólo se moverá uno de los partidos que se tenían pactados el 21 de noviembre, para el 20 de noviembre.

Entonces, la inauguración quedaría el 20 de noviembre, en horario por confirmar, mientras que el 21 de mantienen los partidos de Senegal vs Países Bajos, además de los encuentros del grupo B entre Inglaterra vs Irán y Estados Unidos vs Gales.

Foto: Sopitas.com