Nueva era: Colts contratan a Philip Rivers como su nuevo QB

Luego de una era con los Chargers, Philip Rivers seguirá su carrera en la NFL, ahora con los Indianápolis Colts, tras el retiro de Andrew Luck.

La temporada pasada fue muy irregular para los Colts con Jacoby Brisett en los controles. Tanto así, que quedaron fuera de playoffs. Es por eso que la franquicia de Indianápolis apostará por la experiencia de Philip Rivers para resurgir.

Colts agree to terms with QB Philip Rivers on one-year deal worth roughly $25M. (via @judybattista + @RapSheet) pic.twitter.com/lMz6o4U1uJ

— NFL (@NFL) March 17, 2020