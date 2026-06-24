Lo que necesitas saber: Las pausas de hidratación ya existían antes del Mundial 2026, pero para este torneo se volvieron obligatorias y de mínimo tres minutos

Las pausas de hidratación se han convertido en un asunto muy criticado en el Mundial 2026. Frases como “están matando el futbol”, “ahora los partidos son de cuatro cuartos”, y “ya estadounizaron el futbol”, se escuchan por todos lados.

Bueno, Gianni Infantino (presidente de la FIFA) las justifica y defiende. Asegura que la finalidad no es ganar dinero con la publicidad que se transmite en dichas pausas, sino pensar únicamente en el bienestar de los futbolistas.

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Infantino defiende las pausas de hidratación y dice que la FIFA no gana dinero con ellas

“La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica, para nosotros es una cuestión puramente deportiva”, fueron las palabras de Infantino en entrevista con la agencia EFE.

Y es que Infantino le echó la bolita a las televisoras que transmiten el Mundial 2026: “Quizás las emisoras ganen más, generen más. No sé, eso es estupendo para ellas. Pero nosotros no generamos ningún ingreso adicional”.

Ay sí, ajá… ¿Y por qué hay pausas de hidratación en partidos donde no hace tanto calor? Infantino responde

En efecto, las pausas de hidratación no se inventaron para el Mundial 2026, es una medida que ya lleva rato implementándose. Incluso en el Mundial 2014 fueron las autoridades las que obligaron a FIFA a usarlas por el tremendo calor que hace en Brasil. ¿Recuerdas que en el partido de Países Bajos y México, el del No Era Penal, hubo pausa de hidratación?

El problema es que se supone que solo se implementaban al superar los 32 grados centígrados en la cancha, con ciertos niveles de humedad también. Pero para el Mundial 2026, se anunció desde diciembre pasado que serían obligatorias y durarían tres minutos.

¡Y pum! Mágicamente desde la inauguración nos echamos esos tres minutos de comerciales. Por eso la sospecha de que, con el pretexto de que piensan en los futbolistas, decidieron ofrecer las pausas de hidratación como ventanas para meter más publicidad.

Y algo en lo que se basan esas críticas, es que hay partidos donde no sería necesario. Por ejemplo en Atlanta, estadio techado que cuenta con aire acondicionado… ¿Por qué tener pausa de hidratación allí si el calor no es problema?

De acuerdo con Infantino, eso es porque sería injusto que haya partidos con pausas de hidratación y partidos donde no se implementen : “Si utilizáramos las pausas para hidratación solo en los partidos donde hace demasiado calor y no en los demás, estaríamos dando una ventaja o una desventaja a algunos entrenadores o a algunos equipos”.

Porque sí, FIFA analizará si las pausas de hidratación provocan cambios en el desarrollo del partido

Básicamente, con eso último, Infantino admite la posibilidad de que las pausas de hidratación provoquen un cambio en el rumbo del partido. Si algo hemos notado con estas pausas, además de muchos comerciales, es que el juego cambia por completo. La selección que más tenía el balón de pronto ya no presiona tanto; y un equipo que se veía dominado, como que despierta.

Pues lo mejor es irnos acostumbrando a esta nueva modalidad, porque la FIFA analizará mantener las pausas de hidratación en futuros mundiales con todo y que pueden representar un reto para los entrenadores con eso del manejo de las revoluciones de su equipo.

“¿Puede tener un impacto en el resultado? No lo sé, quizás, posible. ¿Es algo malo o algo bueno? No lo sé, vamos a analizarlo todo”, finalizó Gianni.