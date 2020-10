El conjunto de la Roma sigue dando mucho de qué hablar… y no, ahora no nos referimos dentro del terreno de juego. El equipo de ‘La Loba’ lanzó una gran iniciativa hace un tiempo y es que junto al anuncio de sus refuerzos, tratan de localizar a niños perdidos, hecho que volvió a dar resultado. ¡Bravo!

AS Roma se ha comprometido desde hace un tiempo a ser un club que devuelva un poco de lo que recibe de sus aficionados y es que para cumplir con ese propósito benéfico lanzaron esta peculiar iniciativa junto al anuncio de sus refuerzos.

Generalmente, en sus distintas redes sociales, al anunciar un refuerzo o algún hecho importante en el club, lo hacen en un post donde incluyen un cartel de un niño / niña perdida, pidiendo ayuda para dar con su paradero y que así se cumplan dos objetivos, donde uno es deportivo y el otro social.

Este día la cuenta en inglés de la Roma anunció una buena noticia y es que su iniciativa dio resultado una vez más y pudieron localizar a una adolescente que se encontraba perdida.

SAFE! A teenage girl from Italy who featured in #ASRoma‘s ‘Missing Children’ transfer videos for @ChrisSmalling, @Mayoral_Borja, Marash Kumbulla & @_Pedro17_ has been found safe.

To date, 7 kids featured in Roma’s ‘Missing Children’ videos have been found safe ❤️ @ICMEC_official pic.twitter.com/mDUfVsDmrS

— AS Roma English (@ASRomaEN) October 7, 2020