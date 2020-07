MLS is Back: Nani le dio la vuelta al Inter Miami de Pizarro y te dejamos los goles

La MLS puso en marcha su torneo especial “Is Back” con el juego entre el Inter Miami, en el que milita el mexicano Rodolfo Pizarro, y el Orlando City y en el cual el equipo que administrado por David Beckham, cayó en el tiempo agregado.

Después de 122 días, el futbol estadounidense se pudo reactivar en las instalaciones de Disney, en Orlando, donde se jugará con un nuevo formato, al estilo de los Mundiales.

El equipo de Rodolfo Pizarro se quedó sin puntos, pensando en la calificación a los Octavos de Final. Cabe recordar que por cada grupo avanzarán los dos primeros lugares, así como los cuatro mejores terceros, por lo que en el caso del Orlando los primeros puntos son de vital importancia.

Pizarro arrancó el partido como titular y fue uno de los principales responsables de manejar los hilos del equipo a la ofensiva, sin embargo, no fue suficiente para dañar al equipo rival en los primeros 45 minutos, que finalizaron sin goles.

Para el complemento llegó al fin el invitado, gracias a Juan Agudelo, quien cerró la pinza tras una jugada que se había desarrollado por el costado derecho.

Absolute teamwork 🔥@JuanAgudelo with the perfectly timed finish. First goal of the game, first goal of the tournament!#ORLvMIA | #YourFútbolisLive pic.twitter.com/3A0kvUV3Ha

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 9, 2020