WTF! Investigan el origen de un incendio en el estadio del Everton Femenil

¡No puede ser! La policía de Merseyside abrió una investigación luego de que se detectara un incendio en Walton Hall Park, estadio al que se mudó el Everton Femenil apenas en febrero de 2020.

Antes de cambiar de casa, las Toffees disputaban sus partidos en las instalaciones del Southport y, por ahora, el club no ha emitido una postura sobre lo sucedido.

El incendio en Walton Hall Park se registró el viernes 12 de marzo por la noche. Las primeras y devastadoras imágenes mostraron el fuego en la zona en que se guardaban algunas porterías y bancas.

An investigation’s underway after a fire at #Everton women’s stadium in #Liverpool. One of the stands at Walton Hall Park went up in flames yesterday evening. It’s thought it was started deliberately. pic.twitter.com/Lr3OuTLE1g

— Radio City News (@RadioCityNews) March 13, 2021