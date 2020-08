26 de agosto: El día que el deporte paró contra el racismo

El 26 de agosto será un día histórico para el deporte, pues por primera vez las principales ligas profesionales de los Estados Unidos tuvieron que parar actividades, obligadas por las protestas de sus jugadores que han alzado la voz contra el racismo.

Esto es un resumen de lo ocurrido hasta el momento:

Los 49ers de San Francisco se enfrentaban a los Green Bay Packers en la NFL. El resultado es lo de menos, pues aunque los Packers ganaron 21-10, la verdadera noticia fue que Colin Kaepernick, el QB de los 49ers no se había puesto de pie en la entonación del himno nacional, un gesto que no era la primera vez que ocurría, pero si fue la primera vez que alguien se percató.

Jennifer Lee Chan, reportera de SB Nation fue quién se dio cuenta de lo que ocurría con Kaepernick durante el himno, tomó una foto, la subió a Twitter y el resto, es historia….

Colin Kaepernick explicó que su actuar era una protesta contra el racismo y la opresión de la comunidad negra en Estados Unidos: “No me voy a poner de pie y mostrar orgullo ante la bandera de un país que oprime a la gente negra, a la gente de color. Para mí, esto es más grande que el fútbol americano y sería egoísta de mi parte, ver hacia otro lado, mientras hay cuerpos en las calles y homicidas que se salen con la suya“. Esa fue la última temporada que Kaepernick jugó como profesional en la NFL.

Los Bucks de Milwaukee se enfrentarían al Magic de Orlando en el quinto juego de la primera ronda de Playoffs en la NBA. El partido estaba programado para comenzar a las 3 de la tarde, sin embargo, los jugadores de Milwaukee decidieron no salir a la duela como un gesto de protesta contra el racismo ante el tiroteo sufrido el pasado domingo contra Jacob Blake; un joven afroamericano que recibió siete disparos en la espalda por parte de la policía de Kenosha, en el estado de Wisconsin.

Los jugadores del Magic no sabían lo que estaba ocurriendo, hasta que los oficiales les avisaron que no habría partido; lejos de aceptar la victoria por ‘default’, los jugadores de Orlando se solidarizaron con sus compañeros de Milwaukee, y a ellos, siguieron los jugadores de los Rockets de Houston y el Thunder de Oklahoma.

LeBron James alzó la voz en redes sociales exigiendo un cambio, minutos después, los Lakers de Los Angeles y los Blazers de Portland se unirían al boicot, pero antes de que esto ocurriera, la NBA emitió un comunicado señalando que los partidos de postemporada serian aplazados.

Tres horas y veinte minutos después de la hora prevista para el inicio del partido, los jugadores de los Bucks salieron finalmente del vestuario para dar un mensaje, liderados a nombre de todo el equipo por Sterling Brown, quién sufrió, en primera persona, un episodio de asalto policial en enero de 2018:

“Los últimos cuatro meses han arrojado luz sobre el curso de las injusticias raciales a las que se enfrentan nuestras comunidades afroamericanas. Ciudadanos de todo el país han usado sus voces y plataformas para manifestarse en contra de esos malos comportamientos.

Durante los últimos días, en nuestro estado de Wisconsin, hemos visto el horrible vídeo de Jacob Blake siendo disparado por la espalda siete veces, por un policía en Kenosha. A pesar de la sobrecogedora petición de cambio, no ha habido acción, por lo que nuestra atención hoy no puede estar en el baloncesto.

Cuando salimos a la cancha y representamos a Milwaukee y Wisconsin se espera que juguemos a alto nivel, nos esforcemos al máximo y seamos responsables los unos de los otros. Nos ajustamos a ese estándar y, en ese momento, pedimos lo mismo a nuestros legisladores y fuerzas del orden.

Pedimos justicia para Jacob Blake y que los oficiales rindan cuentas. Para que esto ocurra, es imperativo que la Legislatura del estado de Wisconsin vuelva a reunirse tras meses de inacción y tome medidas significativas para abordar los problemas de la responsabilidad policial, brutalidad y la reforma de la justicia penal. Animamos a todos los ciudadanos a formarse a sí mismos, llevar a cabo pacíficas y responsables acciones y les recordamos que voten el próximo 3 de noviembre.”

Alex Lasry, hijo del dueño de los Bucks y vicepresidente de la franquicia, apoyó la decisión de los jugadores a través de su cuenta de twitter, publicando un mensaje en el que se lee: “Hay cosas más grandes que el baloncesto. La postura tomada por los jugadores y la organización demuestra que estamos hartos. Ya es suficiente. Estoy increíblemente orgulloso de nuestros chicos y estamos con ellos al 100%, listos para ayudarles y colaborar en un cambio real”.

Some things are bigger than basketball. The stand taken today by the players and org shows that we’re fed up. Enough is enough. Change needs to happen. I’m incredibly proud of our guys and we stand 100% behind our players ready to assist and bring about real change

