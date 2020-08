Jair Peláez, portero de Cruz Azul que fue registrado con la filial de Hidalgo, denunció a través de su cuenta de Twitter que fue extorsionado por policías del Estado de México, cuando circulaba en su auto a la altura del centro comercial Punta Norte, proveniente del estado de Hidalgo.

El arquero de 26 años de edad aceptó que cometió el error de no verificar el programa “Hoy no circula”, por lo que en la zona perteneciente al municipio de Cuautitlán Izcalli, fue detenido cuando se dirigía a la Ciudad de México.

Los elementos que lo detuvieron pidieron la documentación de rutina (licencia y tarjeta de circulación) y notificaron a Jair que sería multado. “Accedí a hacerlo porque el error fue mío al circular sin consultar el programa”, publicó.

Le pidieron 10 mil pesos a Jair

Los policías, de acuerdo con Peláez, lo llevaron a la comisaría de Cuautitlán Izcalli, donde se supone que debía pagar la multa, sin embargo, antes de llegar al lugar los elementos policiacos pidieron al portero que bajara del auto, donde permanecieron sus hijos y pareja, rodeados por siete elementos armados.

“Dijeron que como era un lugar peligroso podíamos arreglarnos de otra manera para garantizar el bien de mi familia… me dijeron que me llevarían al cajero más cercano para ‘arreglarnos’. Me llevaron a un total de dos cajeros, pasó aproximadamente media hora, fuimos caminando, eran cuatro policías que me llevaban”.

“Para esto yo no estaba con mi familia, ni sabía cómo estaban, en total me pidieron 10 mil pesos para poder regresar con ellos y garantizar que ellos estuvieran bien”, narró el arquero.

Adjunto las fotos pic.twitter.com/Dn5Tyen38e — Jair Peláez (@jairpelaez) August 16, 2020

Peláez dejó el primer equipo de Cruz Azul en 2019 para jugar en el extinto Ascenso MX con Venados, pero volvió al equipo cementero para integrarse con Cruz Azul Hidalgo, que jugará en la Liga de Expansión a partir de la temporada que está por comenzar.