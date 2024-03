La mayoría de los aficionados tienen una historia que contar con algún revendedor y los jugadores no son la excepción. En el caso de Jair Pereira tuvo que pasar varias horas detenido por andarle jugando al revendedor cuanto era parte de las fuerzas básicas del Atlante.

Hace varios años, Jair aprovechó que tenía buena relación con el primer equipo de los ‘Potros’ y que algunos le regalaban boletos en zona exclusiva del Estadio Azteca para ganarse un dinero extra, aunque le salió cara la experiencia.

Fue durante su participación en el canal de Yosgart Gutiérrez, ‘EL RePortero’, donde Jair Pereira, campeón con Chivas en el 2017, contó que fue detenido durante 36 horas por andar revendiendo boletos a las afueras del Estadio Azteca para un juego del Atlante contra Cruz Azul.

“Traía diez boletos y ya había vendido cinco, por lo que ya traía 750 pesos. Era uno de los partidos que yo quería, siempre me encantó el Cruz Azul, por fin voy a ver un partido bueno, dije”.

Según el exjugador del Rebaño, fue otro de los revendedores quien le echó a la policía, porque sus boletos eran en zonas exclusivas del estadio y los daba a 150 pesitos.

“Me preguntaron ‘¿Cuántos boletos tienes?’. Llegando a Tlalpan dije ‘ya me los van a comprar’. ¿A cuánto? $150 te los dejo. Ven me dijo y me agarran y me suben a la camioneta (de la policía)”

Jair Pereira