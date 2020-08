Un día después de la humillación de Chris Paul y los Oklahoma Thunder, Los Ángeles Lakers volvieron a caer, ahora contra los Houston Rockets de James Harden 113-97 en uno de los partidos más atractivos desde que la NBA se mudó a la burbuja de Orlando.

Harden barrió con los Lakers con 39 puntos, siete rebotes y 12 asistencias. De 10 triples intentados, ‘La Barba’ abrió el aro en cinco ocasiones y por lo pronto los Rockets se colocan quintos en el Oeste.

James Harden drive-and-kick He doesn’t stop moving and RELOCATES to the corner Ball finds him and he hits the 3-pointer pic.twitter.com/8ID2T34qu5 — Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) August 7, 2020

James Harden is a cheat code pic.twitter.com/pA58GQ273y — Houston Rockets (@HoustonRockets) August 7, 2020

La vida sin LeBron James

Los Lakers echaron de menos a LeBron James, quien fue descartado para el partido debido a molestias en la ingle derecha, por lo que el protagonismo por los angelinos recaería en Anthony Davis, aunque finalmente Kyle Kuzma reclamó ese papel con 21 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

Sin LeBron, los Lakers consumaron su segunda derrota consecutiva y la tercera en cinco partidos disputados en la burbuja de Orlando, lo que provoca dudas sobre el poderío de la quinteta angelina de cara a los Playoffs independientemente de que ya tengan amarrado el liderato del Oeste.

Es la tercera ocasión en la temporada en la que la quinteta angelina hila derrotas. La primera vez fue en diciembre, cuando sufrió hasta cuatro descalabros consecutivos y después en enero registró dos.

Los últimos tres partidos serán una auténtica guerra entre los Rockets (43-25), Jazz (43-25) y Oklahoma (42-25) por conquistar el cuarto peldaño del Oeste. Los Denver Nuggets están a sólo un triunfo de quedarse con el tercero y tienen aún en la lista un choque contra los Lakers.

Mientras tanto unos memes, ¿no?

Anthony Davis and the Lakers are 0-2 against the small ball Rockets pic.twitter.com/HpLqxLL0XY — Dr. Guru (@DrGuru23) August 7, 2020

Lakers fans: We ArE lOsInG oN PuRpUsE MaAnN

Everyone else:

#LALvsHOU pic.twitter.com/ivcXMJteNc — Devyn Lyon (@DevynLyon) August 7, 2020

Perdieron los Yankees, perdieron los Lakers, ya mejor me voy a dormir. pic.twitter.com/Y82Hd0OHw6 — ___ú (@___Capicua) August 7, 2020

Sources: after another frustrating loss to the Houston Rockets, multiple Lakers players including Danny Green, KCP, Quinn Cook, JR Smith, and Javale McGee were seen getting a little extra work in after the game. pic.twitter.com/BHJhQcQa65 — • (@BronAndBrow) August 7, 2020