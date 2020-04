James y Bale terminarían en el Everton de Ancelotti tras su ‘nula’ actividad en el Real Madrid

Pese a que la actividad en el futbol europeo está detenida por culpa del coronavirus, hay algunos clubes que ya piensan en sus próximos fichajes. Carlo Ancelotti y el Everton ya analizan a dos contrataciones que serían un ‘mega bombazo’ y es que se dice que tanto James Rodríguez como Gareth Bale, llegarían a acompañarlo en la Premier League tras no jugar en el Real Madrid.

Carlo Ancelotti wants to sign Gareth Bale & James Rodríguez for Everton. [Marca] pic.twitter.com/AL74AJrVnV

— Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) April 4, 2020