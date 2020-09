Los New England Patriots cerraron la jornada dominical de la NFL frente a los Seattle Seahawks, James White quien tuvo que abandonar al equipo previo, luego de ser comunicado sobre el fallecimiento de su padre, Tyrone, víctima de un accidente automovilístico.

El padre del corredor de los Pats falleció en el lugar del percance y estaba acompañado por su pareja y madre del jugador de los Patriots y tras ser atendida en el lugar, fue trasladada a un hospital, en el que se reporta en estado crítico, de acuerdo con Andy Slater.

Sad news to report. Patriots’ RB James White’s father was in a car crash today and did not survive. His mother was also in the car and is in critical condition.

White’s father, Tyrone, was a captain with the Miami-Dade Police Department.

James was told and is inactive tonight.

— Andy Slater (@AndySlater) September 20, 2020