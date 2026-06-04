Lo que necesitas saber: Japón podrá entrenar en el 'Barrial' antes de la llegada de la Selección de Túnez.

La Selección de Japón no la está pasando nada bien en México, específicamente en su visita a Nuevo León ¿Por qué? Tenían planeado hacer una mini pretemporada en tierras regias antes de viajar a Estados Unidos para su debut en el Mundial 2026 contra Países Bajos el 14 de junio.

El problema es que la cancha en el Centro de Entrenamiento de Tigres, donde estaba programado su entrenamiento, no estaba en buenas condiciones con todo y que tuvieron bastante tiempo para trabajar en ellas.

Los nipones tuvieron que moverse a la cancha de Medicina del Deporte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tampoco cumple con los requisitos necesarios. Y justo cuando estaban por irse del país, el comité organizador llegó a un acuerdo para que pudieran entrenar en el ‘Barrial’, en las instalaciones del Monterrey que sí cumplen con los requisitos de la FIFA.

¿Pero qué pasó con la cancha de Tigres?

Captura de pantalla

¿Por qué la cancha de Tigres no estuvo lista para Japón?

Primero vamos por partes. La visita de Japón a la instalaciones de Tigres no fue una sorpresa, ya estaba programada desde varios meses atrás, el equipo tuvo mucho tiempo para preparase.

Sin embargo, a pocas semanas de la visita del conjunto ‘Nipón’, tuvieron la idea de sembrar un nuevo tipo de pasto ¿Y qué pasó? Pues que no creció como se esperaba, peor aún, tuvieron que esperar a que terminaran los entrenamientos de Tigres para la final de la Concachampions, para iniciar los trabajos de recuperación.

Tigres viajó a Toluca el 27 de mayo, la final se jugó el sábado 31, es decir, tuvieron tan solo cinco días para trabajar en la dichosa recuperación antes de la llegada de Japón el 2 de junio. Muy poco tiempo para recuperar el césped de una cancha y dejarlo listo.

Falló la semilla o la organización

Willie González explicó que se utilizaron los mejores productos para el césped, sin embargo, la ‘semilla no respondió como se esperaba’.

Es verdad, hay cosas que no se pueden controlar, pero seguramente en Tigres ya sabían muy bien que el crecimiento del césped toma tiempo. Si bien los primeros brotes pueden aparecer en 21 días, se necesitan como mínimo, 3 meses para que las raíces puedan estar bien afianzadas en la tierra.

Incluso si hubieran elegido rollos de césped, tendrían que haber tomado en cuanta las 4 semanas que toma tan solo el proceso de enraizamiento.

Fotografía @TigresOficial vía X

¿Qué pasará con Japón y su entrenamiento en México?

Al final y después de toooodos los problemas con las canchas de Tigres, Japón podrá entrenar como debe ser en el ‘Barrial’ antes de viajar a su campamento en Nashville. El propio Samuel García confirmó el cambio de sede.

Los nipones podrán entrenar en las instalaciones del Monterrey antes de la llegada de la Selección de Túnez, que está programada para la siguiente semana. Así que ninguna chocará en los entrenamientos.

¿De quién fue la culpa del césped, de Tigres o no hay culpables?