Lo que necesitas saber: Jaqueline Ovalle comenzó a jugar en la Selección desde los 14 años

El gol en el futbol femenil tiene un sinónimo: Jaqueline Ovalle. La futbolista originaria de Aguascalientes, alcanzó uno de los momentos más altos en su carrera en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro, ante Estados Unidos, al cual le marcó el primero de los dos goles con los cuales el Tricolor venció por segunda vez en su historia al equipo de las barras y las estrellas.

Ovalle es una de las mejores jugadoras en la Liga MX Femenil y ha captado la atención en Inglaterra, y ha sido relacionada con el Manchester United, gracias a lo que ha hecho con Tigres y con la Selección y después de la Copa Oro tal vez le surjan más opciones en otras ligas.

El gol de Ovalle ante Estados Unidos / Mexsport

¿Quién es Jaqueline Ovalle?

Jaqueline Ovalle nació el 19 de octubre de 1999 en el estado de Aguascalientes, donde comenzó a jugar futbol. Al igual que muchas otras figuras de nuestra generación, Jaqueline comenzó a jugar en equipos de niños, donde le hicieron pensar en alejarse debido a comentarios fuera de lugar por parte de papás de niños de equipos rivales.

“Los papás de los rivales decían ‘quiébrenla’ o ‘yo la pago’ o ‘¿cómo te va a ganar una niña?’. En algún momento este tipo de comentarios me hicieron pensar dejar de jugar futbol, pensaba que el futbol no era para mí, pero mi papá me decía que era buena”, indica ‘La Maga’.

A los 14 años se ganó un lugar la Selección Mexicana Femenil a través de visorias. Para ese entonces la Liga MX Femenil no existía, de modo que la captación de talento en el Tri era través de visorias. Junto con cuatro amigas que formaban parte de la Selección del estado de Aguascalientes, viajó a la Ciudad de México para ser parte de los filtros en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) y tras superar todos los filtros, fue convocada a la Selección Sub 17.

Jaqueline Ovalle contra Paraguay / Mexsport

Jaqueline Ovalle renunció a una beca

Lizbeth Jaqueline Ovalle Muñoz ha hecho toda su carrera en la Liga MX Femenil como jugadora de Tigres, pero pudo renunciar a su trayectoria deportiva por los estudios. Había estudiado programación en la preparatoria, en Aguascalientes, y se había ganado una beca para estudiar la universidad en una de las casas de estudios más importantes del país.

Sin embargo, Jaquline Ovalle prefirió el futbol y se vinculó con Tigres desde el primer torneo de la Liga MX Femenil, en la cual está muy cerca de marcar su gol número 100.

Jaqueline Ovalle con Tigres / Mexsport

¿Por qué le dicen ‘La Maga’?

El apodo de ‘La Maga’ se relaciona con su estilo de juego. Ella misma indica que desconocía el motivo por el cual le comenzaron a decir de esta manera y dedujo que tenía que ver con su forma de juego, que si bien no es tan espectacular, suele ser efectivo y sobre todo inteligente.



“No eran jugadas de fantasía, pero son jugadas mías, que van con mi estilo de juego”, narró. Esa misma calidad de juego y golpeo de balón, la hizo acreedora al reconocimiento al mejor gol del Mundial Sub 20 del 2018. Aquel gol lo marcó ante la Selección de Brasil, al que México se impuso 3-2 y Ovalle marcó un doblete. A pesar del triunfo, México quedó eliminada en la fase de grupos.

