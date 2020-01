Era solo cuestión de tiempo y éste ha llegado. Los Dallas Cowboys tendrán un nuevo head coach para la próxima temporada, pues Jason Garret ha quedado fuera del equipo texano, con el que aún tenía contrato hasta el 14 de enero.

Jerry Jones, dueño de la franquicia texana, fue el encargado de confirmar la salida de Garret, de acuerdo con Adam Schefter y Jay Glazer, quien a a través de un mensaje en Twitter aseguraron que esto ya es oficial, de modo que Garret no volverá al campamento de los Cowboys para la pretemporada. La decisión se haría pública este lunes, una semana antes de que el contrato de Garret expire.

“Los Cowboys informaron oficialmente a Jason Garret que no regresara como su head coach”.

Cowboys informed Jason Garrett this afternoon that they are officially moving on from him. So it’s a done deal. Was always sensitive for Jerry bc of his relationship with Jason. But it’s now official between the parties

— Jay Glazer (@JayGlazer) January 5, 2020