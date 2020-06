Javier Aguirre aclaró su futuro tras los rumores de su salida

El Leganés no la está pasando nada bien en La Liga y es que no sólo no encuentran estabilidad en su juego, sino que siguen en riesgo latente de descenso, por lo que tras el empate a 0 ante el Granada de este lunes salieron muchos rumores de que Javier Aguirre se iría del club al terminar la temporada, hecho que resultó ser falso y es que el mismo ‘Vasco’ salió a desmentir dicha información.

De acuerdo a declaraciones dadas al sitio del Leganés, Javier Aguirre desmintió que algún directivo ya haya hablado con él sobre su posible salida, pues comentó que de momento él tiene la intención de seguir con este proyecto al igual que el club quiere mantener al mexicano, por lo que dejó claro que todo se trató de una mentira.

“Niego absolutamente que hayamos hablado con alguien, nadie en el club se ha acercado a decirme si continúo o no. Sé que tienen ilusión de que continúe; yo tengo intención de continuar. Pero hemos preferido priorizar el final de la liga. Estoy feliz en el Leganés y estoy seguro de que nos salvaremos“, comentó Javier Aguirre.

El ‘Vasco’ Aguirre reafirmó y dejó muy en claro que él está concentrado en terminar de la mejor forma este torneo, que no se irá del club y manifestó que todos los rumores de su salida son eso, puros rumores.

“Quisiera desmentir categóricamente la información que salió acerca de mi salida a final de temporada. Esto es absolutamente falso. Nadie se me ha acercado a hablar de renovación y estoy plenamente centrado en el final de la liga”, mencionó Javier Aguirre.

Finalmente Javier Aguirre se dijo comprometido con el Leganés para salvarse del descenso, además de que está abierto a una renovación con el club. Si logra salvar al equipo y mantenerlo en La Liga, no dudamos que haya un nuevo contrato para el ‘Vasco’ aunque el reto que enfrenta es muy grande y complicado.

“Estoy absolutamente convencido de que el Leganés se salvará, de que seguiremos en Primera. Estoy encantado en el club y estoy en la mejor disposición, en su momento, para hablar de una posible renovación“, sentenció Javier Aguirre.

El Leganés de momento se mantiene en el lugar 19 de La Liga con sólo 25 puntos tras 31 jornadas. El resto de los equipos involucrados en el descenso aún no juega esta jornada por lo que el equipo de Javier Aguirre podría regresar al último lugar.