Javier Aguirre forma parte de los candidatos para dirigir al Atlanta, según la MLS

Jurgen Damm aún no reporta con el Atlante United y ya se quedó sin entrenador, pues el neerlandés Frank de Boer fue cesado después del fracaso del equipo en el torneo especial MLS is Back, en el cual los rojinegros no alcanzaron los Octavos de Final, por lo cual Javier Aguirre podría tomar las riendas.

Damm no pudo debutar en el torneo debido a que debía esperar su visa de trabajo para viajar a Estados Unidos y después permanecer en cuarentena durante dos semanas como norma para evitar la propagación del coronavirus.

Mientras se cumple este periodo, el Atlanta se encuentra en busca de un nuevo técnico y en la MLS ha comenzado a sonar el nombre de Javier Aguirre, quien a pesar de haber descendido con el Leganés en la liga de España, dejó una buena impresión al componer el camino del equipo pepinero y quedarse a un gol de la salvación contra Real Madrid.

“Tiene una alta opinión de la MLS, le gusta el juego de presión hacia la ofensiva, que fue un sello distintivo del equipo de (Gerardo) Martino en Atlanta United y puede ser una mano firme para un club que quiere una”, indica la liga en su sitio web.

De esta manera, el Atlanta podría contar con un par de mexicanos en las próximas semanas, uno en la cancha (y haciendo tik toks) y otro en el banquillo, sin embargo desde España también se dice que el ‘Vasco’ podría tomar las riendas del Getafe.

Los otros candidatos

En cualquier caso, Javier Aguirre no es la única opción del Atlanta, pues la MLS hizo referencia a otros estrategas como los argentinos Mauricio Pochettino y Gabriel Heinze, además del exauxiliar de José Mourinho, Aitor Karanka, así como Domenec Torrent, exauxiliar de Josep Guardiola y quien ya dirigió en la MLS al New York City.

En caso de concretarse el fichaje, Aguirre sería el primer timonel mexicano en dirigir en la MLS desde la desaparición de Chivas USA, que fue dirigido en su momento por el ‘Chelís’ José Luis Sánchez Sola y José Luis Real.