Lo que necesitas saber: El México vs Inglaterra se juega el domingo 5 de julio a las 6:00 hrs

No los queremos ilusionar, pero Javier Aguirre dice que lo mejor está por venir y que el partido entre México vs Inglaterra de los octavos de final es uno de los más importantes en la historia del futbol mexicano.

“Creo que lo mejor está por venir, creo que mañana va a ser un gran día a nivel personal, colectivo y nacional. Hay muchas historias detrás y lo mejor será mañana”.

Y eso no es todo, también aseguró que confía plenamente en el trabajo de su equipo. Sabe que el partido va a ser muuuy difícil, pero los suyos (los nuestros) tienen todo para pelear la victoria.

“Si creyera que no le podemos ganar a Inglaterra, se los diría. Pero creo fervientemente en el funcionamiento de mi equipo, va a ser un partido muy igualado, y el que cometa menos errores va a ganar”.

México con el uniforme verde / Luis Abraham Balderrama para Sopitas.com

Esta vez nos encontramos a un Javier muy diferente al que vimos en aquella conferencia de prensa en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando salió con una gorra que le tapaba la cara, como si ya supiera que México iba a perder ante Argentina.

Javier Aguirre no ve ventaja en la altura

En conferencia de prensa previa al partido contra Inglaterra, Javier Aguirre aseguró que no piensa mucho en el tema de la altura ni mucho menos en la supuesta ventaja que eso significa para México.

“La altura y todo lo demás son cosas que en lo personal yo dejo de lado; somos 11 vs 11. No me detengo a pensar en esas cosas, porque somos 11 mexicanos que tenemos que estar concentrados en que no nos hagan gol y en hacer gol.”

Sin embargo, ahí puede estar el factor suerte que puede ayudar a la Selección Mexicana más allá de lo que ellos hagan en la cancha y que claramente puede marcar la diferencia entre la victoria o derrota.

Javier Aguirre en conferencia

“Nos enfrentamos a Inglaterra, número 4 en el ranking de la FIFA, campeón del mundo en 1966, que tiene una gran liga que la nutre. Estamos hablando de un equipo top, tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos, tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y haber si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados“.

Ahora se pelean por venir

El ‘Vasco’ es consciente del cambio que ha hecho en la Selección Mexicana; esta vez no hay jugadores negándose a ser convocados; al contrario, todos quieren jugar para México. Lo vimos con Marcel Ruiz, quien ante la posibilidad de jugar el Mundial estaba dispuesto a no operarse de la lesión en su rodilla.

“Todos hemos puesto de nuestra parte para que sea un orgullo vestir la camiseta; no sé si en alguno dejó de serlo, yo leí en más de una ocasión que los jugadores no querían venir. En cambio, ahora se pelean por venir para representar a su país.“

Sin egos en la Selección Mexicana

Javier Aguirre también confirmó lo que hemos visto en lo que va del Mundial 2026: que no hay egos en la Selección Mexicana. Esta vez todos juegan en equipo y trabajan por un bien común: ganar juntos.

“Tuvimos una buena preparación y tiempo suficiente para elegir a jugadores que no priorizaran su talento individual, sino que lo pusieran al servicio del equipo, que dejaran de lado sus egos y fueran humildes. Y a juzgar por la comunión que tenemos con la afición y entre nosotros, creo que acertamos en el plano humano, gente muy entregada“.

Foto: Edgar Negrete-Cuartoscuro.

Gil Morita puede jugar en cualquier liga

Javier Aguirre esta completamente seguro de que Gil Morita tiene en talento suficiente para jugar en cualquier liga del mundo. Es de esos talentos que en México vemos una vez cada cierto tiempo.

“Tenemos un jugador para muchísimos años; donde él quiera jugar, él no va a desentonar en ninguna liga. Es un muchacho que está para grandes cosas”.

Foto: @miseleccionmx (vía X)

El ‘Tala’ Rangel sorprendió a Javier Aguirre

Raúl ‘Tala’ Rangel se ha convertido en una pieza fundamental en el equipo de Javier Aguirre. En lo que va del Mundial no ha recibido un solo gol y eso habla de su calidad como portero, además del gran trabajo de los defensas.

Pero lo que realmente sorprendió al ‘Vasco’, fue la fuerza mental que tiene, lo rápido que logra levantarse después de un error o de todas las críticas que recibió, eso hace la diferencia.

“(El ‘Tala’) me ha sorprendido gratamente su forma de sobreponerse a situaciones adversas. Y eso no es fácil en un portero; se equivocan y se vienen abajo muchos de ellos; él no, él saca la casta. Es muy bueno, siempre lo fue; me sorprende su fortaleza mental, no se viene abajo ante el error, manda bien, habla mucho.”

La atajada del ‘ Tala’ Rangel / Facebook Selección Nacional

Esperemos que mañana sea un gran día, como dijo Javier Aguirre y México pueda conseguir ese pase a los cuartos de final, con el que tanto se ha soñado.