Diálogo con árbitros y cambio de banquillo: El seguimiento a Javier Aguirre en el Mallorca vs Atleti

Javier Aguirre dio una de las grandes sorpresas en LaLiga al vencer 1-0 al Atlético de Madrid. El Mallorca pelea por no descender y este resultado podría cambiar completamente el rumbo de la temporada. Con su proceso apenas en el inicio, la victoria representa muchas cosas positivas, sobre todo para los jugadores que habían perdido antes siete partidos consecutivos.

“Ganar a este equipo da un doble valor a la victoria. Partido con pocas ocasiones, pero tuvimos la fortuna de que esta vez el penalti sí estuvo a nuestro favor. Los jugadores saben que el camino es este. La dinámica estaba mermando la moral y con esta victoria los chavales se han quitado un peso de encima. Hoy se tomarán un par de cervezas y lo pasarán muy bien“, declaró el DT en conferencia post partido.

Pero hablar de Javier Aguirre es mucho más que la estrategia en el campo. Verlo en el banquillo es casi un espectáculo y el seguimiento que hubo sobre el ‘Vasco’ en la casa del Mallorca es para ver una y otra vez.

Desde las decisiones, hasta las groserías de Javier Aguirre ante el Atlético de Madrid

Javier Aguirre fue el blanco de las cámaras de ‘El Día Después’ en el Mallorca vs Atleti y el resultado es una joya. Como buen mexicano, el timonel pone sabor a los partidos con las palabras que se utilizan de este lado del mundo. Asimismo, podemos ver el momento en que elige de la banca al jugador que cambió el encuentro.

Pero uno de los momentos más entretenidos llegó con el diálogo de Javier Aguirre con el asistente 1. Miguel Martínez Munuera estuvo acompañado por su hermano Juan, quien fungió como árbitro central. La curiosidad del ‘Vasco’ lo llevó a preguntar el parentesco entre ambos, y si se trataba de una pareja de hermanos o de un padre con su hijo.

Y para rematar, después del gol del Mallorca contra el Atlético de Madrid hubo desaparición de balones. Algunos señalaron que esto podría ser plan del estratega, que más tarde fue cuestionado sobre el tema en su conferencia con los medios. Ahí, Javier Aguirre lo negó rotundamente, así como la relación del cambio de banquillo con algún tema de supersticiones.

“No recuerdo dónde estaba el banquillo y hasta el calentamiento yo lo quería del lado derecho, me dijeron que era el izquierdo, soy cualquier cosa menos supersticioso. Si no regaron, ¿también es culpa mía? No tengo nada que ver con eso, yo me dedico a entrenar; no corto el pasto, no echo agua, no cambio el banquillo, no soy supersticioso, gatos negros, escaleras me da igual“