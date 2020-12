El 2020 trajo consigo muchas noticias y momentos complicados. En el caso de la futbolista escocesa Jen Beattie estos fueron relacionados con su salud, ya que hace algunas semanas se enteró de que tiene cáncer de mama.

La defensora del Arsenal decidió sobre el tema frente a las cámaras de la BBC para crear conciencia sobre lo cerca que pueden estar este tipo de enfermedades y, sobre todo, para salvar la mayor cantidad de vidas posible.

Inspiring us all.

And normalising the conversation around cancer.

Thank you for sharing your story, @JBeattie91 ❤️

The full interview is now available here 👇

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) December 12, 2020