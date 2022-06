¡Bombazo! Luego de varias semanas entre rumores y especulaciones, Jennifer Hermoso jugará en la Liga MX Femenil. Aunque se dijo que Tigres, Monterrey y América estuvieron interesados en ficharla, finalmente el equipo ‘ganón’ fue Pachuca.

La negociación se interpuso de cierta manera entre la máxima goleadora de España y su regreso al Atlético de Madrid. No había contrato firmado, pero se dice que sí un acuerdo.

Sin lugar a dudas, la contratación de Jennifer Hermoso es uno de los fichajes más importantes en la historia de la Liga MX Femenil, incluso el más importante. Horas antes de que se anunciara su fichaje, ella misma dio pistas sobre su futuro.

“Hay ofertas de España y de fuera de España también. A mí me encantaría poder decir ya lo que pasa por mi cabeza, pero no puedo decir nada porque no depende de mí. Todo lo que me viene ahora será súper bonito, estaré en un sitio en el que me valorarán muchísimo y eso me alegra el corazón, estoy muy contenta“, declaró en un evento en Madrid.

Ahora, como futbolista de las Tuzas, Jennifer Hermoso buscará recuperarse de la lesión en la rodilla que la dejó sin poder participar en la Eurocopa 2022. Por su parte, la afición mexicana no oculta la emoción de tener a una contendiente por el Balón de Oro en la Liga MX Femenil.

La importancia de la llegada de Jennifer Hermoso a la Liga MX Femenil

El fichaje de Jennifer Hermoso no es cualquier cosa. Se convirtió en la máxima goleadora de la Selección de España en febrero de 2021 y continúa incrementando su legado; en su paso por el Barcelona anotó 93 goles en 117 partidos.

A nivel de clubes, es campeona de Champions League con el Barcelona y también presume 5 títulos de liga (en realidad son seis, pero ese otro con el Atlético de Madrid), cuatro de Copa de la Reina y una Supercopa de España. En Francia, con el PSG, también se coronó en la Copa.

Se trata también de la campeona de goleo de las últimas tres temporadas en España (2018 a 2021) y compartirá vestidor con Charlyn Corral, quien fue ‘Pichichi’ en la campaña anterior.

Además, ha estado nominada al Balón de Oro, quedando en la contienda ante su excompañera Alexia Putellas. Más allá de lo que esto representa para el futbol femenil, la de Jennifer Hermoso es una de las contrataciones más espectaculares en todo el futbol mexicano, sin importar el género.

