La razón por la que Jerome Boateng no jugará ante Tigres en el Mundial de Clubes

Jerome Boateng y Kasia Lenhart comenzaron una relación a partir del año 2019, su noviazgo se tornó en una montaña rusa para ambos hasta su inevitable final con el presunto suicidio de la modelo en Berlin.

Boateng causó baja del Bayern Munich para la final del Mundial de Clubes, no podrá estar el día jueves 11 en el partido definitorio debido al fallecimiento de su ex pareja Kasia Lenhart, viajó a Berlin, lugar donde encontraron el cuerpo de la joven de 25 años.

Jerome Boateng terminó la relación a inicios de febrero, debido a que la modelo tuvo un accidente con el automóvil del futbolista y en los exámenes toxicológicos apareció alcohol en la sangre de la modelo.

También, el futbolista acusó a Kasia de sabotear su antigua relación con su expareja y madre de sus hijos, Rebecca Silvera. Kasia también acusó a Boateng de constantes infidelidades y mentiras en la relación.

Jerome Boateng dijo al periódico alemán Bild: “Kasia se convirtió en mi novia al destruir la relación con mi ex novia Rebecca y mi familia y me chantajeó”. Además, Rebecca Silvera publicó una serie de audios que calificó de manipuladores que envió Kasia vía Instagram.

El defensor alemán le solicitó a su entrenador Hansi Flick su regresó a Alemania debido a la situación mientras estaban en el cuarto del estratega y viajó desde el primer momento, tendrá que realizarse las pruebas necesarias para ingresar al país debido a que existen reestricciones por Covid-19.

As Hansi Flick confirms, Jérôme Boateng will return to Munich before the final for personal reasons.

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 10, 2021