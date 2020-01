¿Queriendo ligar? Futbolista mexicano ‘filtró’ su fichaje con club de Irlanda por Tinder

Las ganas de ligar y presumir su nuevo equipo, llevaron a este deportista a ‘chamaquear’ a su siguiente club. Jesús ‘Chino’ Pérez, futbolista mexicano de 22 años, utilizó la famosa aplicación de citas, Tinder, donde adelantó su fichaje con el Dundalk FC de Irlanda, hecho que el equipo descubrió y que ironizó en sus redes sociales. Tienes que enterarte de todo.

De acuerdo a información de ‘ESPN’, Jesús ‘Chino’ Pérez es uno de los mejores jugadores de la Universidad de Illinois, hecho que llamó la atención del Dundalk FC de Irlanda y con quien ya hubo negociaciones para hacerse de sus servicios… más no hay nada 100% oficial.

Resulta que a Pérez tras este acercamiento y una posible oferta para firmar con el club de Irlanda, se le hizo muy fácil poner en su perfil de Tinder que ya era jugador del Dundalk FC y que sería su primera vez jugando en Europa por lo que creía que cientos de chicas llegarían a él más nunca imaginó lo siguiente.

Welcome to Dundalk pic.twitter.com/ykXJEaBx2R — Out Of Context League Of Ireland (@OutOfContextLOI) January 7, 2020

Una chica en Tinder, aparentemente aficionada al Dundalk FC de Irlanda, descubrió el perfil del ‘Chino’ Pérez y compartió una imagen de su perfil en sus redes sociales, misma que llegó a ojos del club y aunque de momento no se sabe si tiró el fichaje, sí ironizaron sobre este hecho.

La cuenta de Out Of Context League Of Ireland compartió la imagen del perfil del ‘Chino’ Pérez donde le dan la bienvenida al Duldalk FC de Irlanda pero ojo, nunca dicen nada de que este fichaje ya sea oficial con ellos o algo de su posible incorporación, por lo que todo sigue en el aire hasta este momento.

El club de Irlanda se ha limitado a compartir publicaciones del trabajo que están realizando en pretemporada, donde son fotos, post, videos, etc, pero no se habla nada del jugador mexicano.

La ‘filtración’ del fichaje del ‘Chino’ Pérez vía Tinder ha causado gran eco a nivel mundial, pues medios importantes como ‘The Sun’, ‘Daily Mail’ y ‘Evening Standard’ han rescatado esta misma historia y hacen hincapié en que posiblemente arruinó su oportunidad por adelantarse al Dundalk.