A la NFL se le está cayendo la temporada poco a poco. El coronavirus ha alterado los planes de la liga y ahora fue en los Jets, que interrumpieron su entrenamiento tras un “presunto” caso positivo en el equipo.

De acuerdo a información de Adam Schefter de ESPN, un presunto caso de coronavirus hizo que todos los jugadores y los entrenadores fueron enviados a su casa. En el transcurso del día se espera que tenga un resultado más claro.

After a presumptive positive player test today, all Jets players and coaches were just sent home, per source.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 9, 2020