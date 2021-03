J.J. Watt firma con Cardinals, ¿DeAndre Hopkins sabía del reencuentro en Arizona?

Por fin llegó la noticia que todos estábamos esperando, J.J. Watt tomó la decisión y ya tiene nuevo equipo y con un viejo conocido con el que compartirá vestidores otra vez. El ala defensiva tenía a todos los aficionados con la incertidumbre de dónde seguiría su carrera y eligió a los Arizona Cardinals.

Parecía que sus hermanos lograrían persuadirlo para firmar con ellos y no alejarse de la Liga Americana con los Pittsburgh Steelers, pero no fue el caso. Ya lo espera la Liga Nacional y, de hecho, no se moverá tan lejos de Texas y estará muy cerca de su ex equipo geográficamente.

En sus redes sociales anunció y se encargó de hacerlo él mismo, que los Arizona Cardinals sería el siguiente equipo en el que jugaría en la NFL. Se reencuentra con su amigo y ahora nuevo compañero, DeAndre Hopkins, con quien compartió varios años en los Houston Texans.

2 años será lo que estará ligado a los Cardinals por 31 millones de dólares, unos $639,919,980.00 pesos mexicanos, un poquito de nada. El equipo con la llegada de J.J. Watt gana experiencia en defensa y se sumará a la búsqueda de un campeonato.

“Vamos a terminar lo que comenzamos”

Pocos días después de que J.J. Watt avisara a toda la afición de los Texans que no continuaría con el equipo, el receptor abierto subió una imagen a sus redes sociales en las que aparecen ambos jugadores con un jersey de los Cardinals y la frase: “Vamos a terminar lo que comenzamos“.

Hopkins hace referencia al tiempo que estuvieron juntos en Texans y en el que no pudieron lograr el tan ansiado Super Bowl para ellos, pero que en los Cardinal es una posibilidad latente debido al proyecto que se tiene al rededor del joven QB Kyler Murray.

La situación con Houston era insostenible y buscaba una salida. Brian Smith columnista del Texas Sports Nation tiene muy claro el papel que juegan los Texans en este embrollo: “Con J.J. Watt y DeAndre Hopkins reunidos en Arizona, los Texans quedan como unos tontos“.