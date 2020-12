El duro mensaje de JJ Watt tras la temporada de los Texans es lo que necesitas para motivarte

Los Texans forman parte de la lista de equipos que no estarán en los playoffs de la NFL. La franquicia de Houston es una de las grandes decepciones de la temporada, lo que tiene molestos a los aficionados y a J.J. Watt.

El jugador que ha sido distinguido dos años como el defensivo del año, se expresó después de la derrota 31-37 contra los Bengals, que deja al equipo con una marca negativa de apenas 4 victorias y 11 descalabros que colocan al equipo en el penúltimo puesto del Sur de la AFC y antepenúltimo de la conferencia.

Watt, quien ha jugado para los Texans durante toda su carrera desde 2011, pidió mayor profesionalismo a sus compañeros de cara al cierre de la temporada regular, en la que el equipo texano enfrentará a Titans.

“Somos atletas profesionales que son pagados con muchísimo dinero. Si no puedes venir aquí y ponerte a trabajar en las instalaciones, salir al campo de entrenamiento y trabajar duro, no deberías estar aquí. Este es un trabajo y vamos a recibir un montón de dinero”, indicó el jugador de 31 años.

Watt se refirió a la deuda que tiene el equipo con los aficionados y pidió a sus compañeros saldar esas deudas y pensar en lo que ellos hacen por estar cerca del equipo semana a semana.

“Hay muchísima gente viéndonos e invirtiendo su tiempo y su dinero, en comprar nuestras camisetas y todo lo demás. Estamos en la Semana 16 y estamos 4-11, los fans nos ven y vienen al estadio. Ellos ponen tiempo, energía, esfuerzo e interés por esto.

“Así que si no puedes salir y trabajar, no puedes llegar a tiempo o practicar, salir y ganar, no puedes estar aquí porque esto es un privilegio, es el mejor trabajo del mundo, se trata de jugar un partido y si no puedes cargar con ello, incluso en la Semana 17 o un miserable 4-11. Si no puedes salir y dar todo lo que tienes, dar tu mejor esfuerzo, son tonterías”, declaró de manera enérgica.

After the Texans’ latest loss today, J.J. Watt was asked how he and his team would be able to bounce back next week. His answer is required watching for many. pic.twitter.com/3uRRnvBC53

— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 27, 2020