No cabe duda que en ocasiones la ficción formará parte de la realidad y así lo ha demostrado este futbolista. Joan Román, exjugador del FC Barcelona (donde Busquets hizo una autocrítica de su mala temporada) y ahora jugador del Miedz Legnica de Polonia, hizo algo que quizá muchos hemos soñado y es que se cambió el nombre a Goku, por lo que ahora forma parte de los Saiyajin que buscarán ‘proteger’ el futbol.

Dragon Ball es un popular anime que es visto por chicos y grandes. A lo largo de muchos años, así como en diferentes sagas, hemos visto a Goku proteger al mundo al lado de sus amigos, como Krilin, Piccolo, Vegeta, Trunks, su hijo Gohan, entre algunos otros personajes. Sus valores han trascendido fronteras y ahora forman parte de Joan Román.

Román dejó de ser Joan para ser Goku

A través de su cuenta de Instagram, Joan Román confesó esta importante decisión en su vida y es que según parece siempre se ha sentido identificado con los valores que transmite Goku, por lo que ahora llevará al protagonista de Dragon Ball con él en su nombre.

Joan Román comentó que es una decisión importante pero de la cual está seguro, incluso le agradeció a Joan (su ahora antiguo nombre) por todo ‘lo que pasaron juntos’ y da pie para que Goku sea parte de él.

“Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku. He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: Perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad“, publicó Goku Román en una Storie de Instagram.

Evidentemente los comentarios a raíz de esta noticia no se hicieron esperar y mucha gente aplaudió esta decisión, pues al igual que Joan Román, muchos querían llamarse Goku pero nunca dieron ese paso.

Goku Román tiene 27 años de edad y deportivamente ha pasado por grandes clubes europeos. Inició su trayectoria en el Espanyol, luego pasó a la categoría ‘cadete’ del Manchester City, firmó por 3 temporadas con el Barcelona B donde pasó buenos momentos y luego cambió de aires a clubes como el Sporting Braga, Nacional (Portugal), Slask Wrocław (Polonia), AEL Limassol (Chipre), Panetolikos (Grecia) y Miedz Legnica (Polonia).