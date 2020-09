Los Eagles frustran el primer triunfo de Burrow con todo y tiempo extra

Una semana más para Joe Burrow en los controles de los Bengals y otro juego sin triunfo para contar. La franquicia de Cincinnati pudo festejar su primera victoria en la temporada, sin embargo los Philadelphia Eagles echaron todo abajo y firmaron un empate.

El partido se tuvo que definir en tiempo extra ya que en la última ofensiva de los Eagles Carson Wentz

encontró los puntos necesarios para el 23-23 por tierra. La pizarra ya no se movió pese al periodo extra, por lo que todo quedó en empate.

Carson Wentz lays out for the game-tying TD! #FlyEaglesFly

El trámite general del juego no fue precisamente un espectáculo, basta decir que el primer cuarto se fue sin anotaciones y en el segundo tuvieron que entrar los pateadores para repartirse los primeros puntos de la tarde.

El primero touchdown llegó tras la conexión de Burrow con Tee Higgins para una yarda y por primera vez los Bengals tuvieron ventaja en la pizarra, aunque fue efímera, ya que Carson Wents conectó para 29 yardas con Greg Ward, de modo que los equipos se fueron al descanso con un apretado 10-13.

Burrow volvió a conectar con Higgins para cuatro yardas y los Bengals recuperaron la ventaja para darle paso a otra nueva exhibición de goles de campo.

