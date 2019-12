Jonathan Dos Santos se ofrece como refuerzo para México si se califica a Tokio 2020

Pese a que la Delegación Mexicana aún no tiene su boleto, el menor de los Dos Santos ya está haciendo planes a futuro. Jonathan nunca ha participado en unos Juegos Olímpicos, es por ello que desde este momento se ha ofrecido como refuerzo por si se califica a Tokio 2020, pues aunque no es seguro que Jaime Lozano lo elija, él tiene confianza en que así será.

De acuerdo a declaraciones rescatadas de ‘MedioTiempo’, Jonathan Dos Santos quiere su revancha en los Juegos Olímpicos, pues en el pasado no fue seleccionado cuando estaba en el límite de edad y ahora que pasa los 23 años, espera ser tomado en cuenta como uno de los refuerzos mayores para México.

“Ahora tendría que ir como refuerzo mayor de 23 años. En 2012 pude hacerlo dentro del límite de edad y no pasó; es una espina que me quedó hundida y por eso quiero representar a mi país en unos Juegos Olímpicos; todo mundo ve esas competencias y ojalá se me dé el próximo año”, mencionó Jonathan Dos Santos.

Cabe recordar que México normalmente se refuerza en ataque y en la portería al momento de encarar unos Juegos Olímpicos, pues así como en el 2012 Oribe Peralta y Jesús Corona fueron elementos sobresalientes, Jonathan Dos Santos espera aportar lo mismo para el equipo.

Como ya se dijo, México aún tiene que encarar el preolímpico para obtener su pase a Tokio 2020 y aunque hay muchos jugadores de dónde elegir, Jonathan Dos Santos espera ser escogido por Jaime Lozano para representar a nuestro país.

“No se sabe todavía cómo estará conformado el equipo, no me han dicho nada aún porque falta el Preolímpico, pero siento que hay bastantes jugadores mayores de 23 años que pueden ir como refuerzos. Me encantaría estar porque es un torneo especial para mí”, sentenció Jonathan Dos Santos.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 arrancan el viernes 24 de julio y culminan el domingo 9 de agosto, por lo que ya veremos si calificamos y después quienes serán los refuerzos mayores de 23 años.