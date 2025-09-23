Lo que necesitas saber:

João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 8 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de nueve jornadas el Cruz Azul lidera la Tabla General con 23 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 4 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 10 del Apertura 2025?

La jornada 10 del Apertura 2025, arranca el martes 23 de septiembre con el partido entre Puebla vs Pachuca. Y termina hasta el miércoles 24 con el Santos vs Xolos.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

PartidoFecha y horarioTransmisión
Puebla vs Pachuca23 de setiembre
19:00 hrs		Fox
Chivas vs Necaxa23 de setiembre
19:07 hrs		Prime Video
Juárez vs Pumas23 de setiembre
21:00 hrs		Canal 7
Tubi
León vs Mazatlán23 de setiembre
21:05 hrs		Fox
Cruz Azul vs Querétaro24 de setiembre
18:00 hrs		Vix
Tigres vs Atlas24 de setiembre
19:00 hrs		Canal 7
Tubi
Toluca vs Monterrey24 de setiembre
20:00 hrs		Canal 5
Atlético San Luis vs América24 de setiembre
21:00 hrs		ESPN
Disney+
Santos vs Xolos24 de setiembre
21:00 hrs		Vix
Tabla General Apertura 2025

  1. Cruz Azul: 23 puntos
  2. Monterrey: 22 puntos
  3. Toluca: 19 puntos
  4. América: 18 puntos
  5. Tijuana: 16 puntos
  6. Tigres: 16 puntos
  7. Pumas: 13 puntos
  8. Pachuca: 13 puntos
  9. Juárez: 12 puntos
  10. León: 11 puntos

Tabla de goleo (Al momento)

JugadorEquipoGoles
João PedroAtlético San Luis8 goles
Sergio CanalesMonterrey6 goles
German BerterameMonterrey5 goles
Ángel SepulvedaCruz Azul5 goles
Frank Thierry BoyaMonterrey5 goles

