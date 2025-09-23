Lo que necesitas saber: João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 8 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de nueve jornadas el Cruz Azul lidera la Tabla General con 23 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 4 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 10 del Apertura 2025?

La jornada 10 del Apertura 2025, arranca el martes 23 de septiembre con el partido entre Puebla vs Pachuca. Y termina hasta el miércoles 24 con el Santos vs Xolos.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

Partido Fecha y horario Transmisión Puebla vs Pachuca 23 de setiembre

19:00 hrs Fox Chivas vs Necaxa 23 de setiembre

19:07 hrs Prime Video Juárez vs Pumas 23 de setiembre

21:00 hrs Canal 7

Tubi León vs Mazatlán 23 de setiembre

21:05 hrs Fox Cruz Azul vs Querétaro 24 de setiembre

18:00 hrs Vix Tigres vs Atlas 24 de setiembre

19:00 hrs Canal 7

Tubi Toluca vs Monterrey 24 de setiembre

20:00 hrs Canal 5 Atlético San Luis vs América 24 de setiembre

21:00 hrs ESPN

Disney+ Santos vs Xolos 24 de setiembre

21:00 hrs Vix

Tabla General Apertura 2025

Cruz Azul: 23 puntos Monterrey: 22 puntos Toluca: 19 puntos América: 18 puntos Tijuana: 16 puntos Tigres: 16 puntos Pumas: 13 puntos Pachuca: 13 puntos Juárez: 12 puntos León: 11 puntos

Tabla de goleo (Al momento)