Lo que necesitas saber:
João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 8 anotaciones.
Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de nueve jornadas el Cruz Azul lidera la Tabla General con 23 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 4 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.
En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.
¿Dónde ver la jornada 10 del Apertura 2025?
La jornada 10 del Apertura 2025, arranca el martes 23 de septiembre con el partido entre Puebla vs Pachuca. Y termina hasta el miércoles 24 con el Santos vs Xolos.
Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|Puebla vs Pachuca
|23 de setiembre
19:00 hrs
|Fox
|Chivas vs Necaxa
|23 de setiembre
19:07 hrs
|Prime Video
|Juárez vs Pumas
|23 de setiembre
21:00 hrs
|Canal 7
Tubi
|León vs Mazatlán
|23 de setiembre
21:05 hrs
|Fox
|Cruz Azul vs Querétaro
|24 de setiembre
18:00 hrs
|Vix
|Tigres vs Atlas
|24 de setiembre
19:00 hrs
|Canal 7
Tubi
|Toluca vs Monterrey
|24 de setiembre
20:00 hrs
|Canal 5
|Atlético San Luis vs América
|24 de setiembre
21:00 hrs
|ESPN
Disney+
|Santos vs Xolos
|24 de setiembre
21:00 hrs
|Vix
Tabla General Apertura 2025
- Cruz Azul: 23 puntos
- Monterrey: 22 puntos
- Toluca: 19 puntos
- América: 18 puntos
- Tijuana: 16 puntos
- Tigres: 16 puntos
- Pumas: 13 puntos
- Pachuca: 13 puntos
- Juárez: 12 puntos
- León: 11 puntos
Tabla de goleo (Al momento)
|N°
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1°
|João Pedro
|Atlético San Luis
|8 goles
|2°
|Sergio Canales
|Monterrey
|6 goles
|3°
|German Berterame
|Monterrey
|5 goles
|4°
|Ángel Sepulveda
|Cruz Azul
|5 goles
|5°
|Frank Thierry Boya
|Monterrey
|5 goles