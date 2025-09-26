Lo que necesitas saber:

João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 8 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de diez jornadas el Cruz Azul lidera la Tabla General con 24 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 5 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx Femenil
Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 11 del Apertura 2025?

La jornada 11 del Apertura 2025, arranca el viernes 26 de septiembre con el partido entre Juárez vs León. Y termina hasta el domingo 28, con el Xolos vs Cruz Azul.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

PartidoFecha y horarioTransmisión
Juárez vs León26 de setiembre
19:00 hrs		Fox
Caliente TV
Puebla vs Chivas26 de setiembre
21:00 hrs		Canal 7
Pachuca vs Atlético San Luis27 de setiembre
17:00 hrs		Fox
Atlas vs Necaxa27 de setiembre
17:00 hrs		VIX
Monterrey vs Santos27 de setiembre
19:00 hrs		Canal 5
Toluca vs Mazatlán27 de setiembre
19:00 hrs		Fox
América vs Pumas27 de setiembre
21:05 hrs		Canal 5
Querétaro vs Tigres28 de setiembre
17:00 hrs		Fox
Xolos vs Cruz Azul28 de setiembre
21:05 hrs		Fox
meme-ah-caray

Tabla General Apertura 2025

  1. Cruz Azul: 24 puntos
  2. Toluca: 22 puntos
  3. Monterrey: 22 puntos
  4. América: 21 puntos
  5. Tigres: 19 puntos
  6. Tijuana: 16 puntos
  7. Juárez: 15 puntos
  8. Pachuca: 14 puntos
  9. Pumas: 13 puntos
  10. León: 12 puntos

Tabla de goleo (Al momento)

JugadorEquipoGoles
João PedroAtlético San Luis8 goles
PaulinhoToluca6 goles
Sergio CanalesMonterrey6 goles
German BerterameMonterrey6 goles
Ángel SepulvedaCruz Azul5 goles

La NFL jugará en el Estadio Maracaná en el 2026: ¿Qué equipos se enfrentarán?

La NFL jugará en el Estadio Maracaná en el 2026: ¿Qué equipos se enfrentarán?
Fallece Shewarge Amare Alene, triple ganadora del Maratón de la CDMX: Se sintió mal en un entrenamiento

Fallece Shewarge Amare Alene, triple ganadora del Maratón de la CDMX: Se sintió mal en un entrenamiento
¿Dónde ver la Jornada 1 de la Liga Mx Femenil?

¿Dónde ver la Jornada 13 de la Liga Mx Femenil?
Zayu, Maple y Clutch: ¿Qué son y qué significan los nombres de las mascotas del Mundial 2026?

Ellos son Zayu, Maple y Clutch las mascotas del Mundial 2026: ¿Qué son y qué significan los nombres?

