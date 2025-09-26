Lo que necesitas saber:
João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 8 anotaciones.
Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de diez jornadas el Cruz Azul lidera la Tabla General con 24 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 5 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.
En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.
¿Dónde ver la jornada 11 del Apertura 2025?
La jornada 11 del Apertura 2025, arranca el viernes 26 de septiembre con el partido entre Juárez vs León. Y termina hasta el domingo 28, con el Xolos vs Cruz Azul.
Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|Juárez vs León
|26 de setiembre
19:00 hrs
|Fox
Caliente TV
|Puebla vs Chivas
|26 de setiembre
21:00 hrs
|Canal 7
|Pachuca vs Atlético San Luis
|27 de setiembre
17:00 hrs
|Fox
|Atlas vs Necaxa
|27 de setiembre
17:00 hrs
|VIX
|Monterrey vs Santos
|27 de setiembre
19:00 hrs
|Canal 5
|Toluca vs Mazatlán
|27 de setiembre
19:00 hrs
|Fox
|América vs Pumas
|27 de setiembre
21:05 hrs
|Canal 5
|Querétaro vs Tigres
|28 de setiembre
17:00 hrs
|Fox
|Xolos vs Cruz Azul
|28 de setiembre
21:05 hrs
|Fox
Tabla General Apertura 2025
- Cruz Azul: 24 puntos
- Toluca: 22 puntos
- Monterrey: 22 puntos
- América: 21 puntos
- Tigres: 19 puntos
- Tijuana: 16 puntos
- Juárez: 15 puntos
- Pachuca: 14 puntos
- Pumas: 13 puntos
- León: 12 puntos
Tabla de goleo (Al momento)
|N°
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1°
|João Pedro
|Atlético San Luis
|8 goles
|2°
|Paulinho
|Toluca
|6 goles
|3°
|Sergio Canales
|Monterrey
|6 goles
|4°
|German Berterame
|Monterrey
|6 goles
|5°
|Ángel Sepulveda
|Cruz Azul
|5 goles