Lo que necesitas saber: João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 8 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de diez jornadas el Cruz Azul lidera la Tabla General con 24 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 5 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 11 del Apertura 2025?

La jornada 11 del Apertura 2025, arranca el viernes 26 de septiembre con el partido entre Juárez vs León. Y termina hasta el domingo 28, con el Xolos vs Cruz Azul.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

Partido Fecha y horario Transmisión Juárez vs León 26 de setiembre

19:00 hrs Fox

Caliente TV Puebla vs Chivas 26 de setiembre

21:00 hrs Canal 7 Pachuca vs Atlético San Luis 27 de setiembre

17:00 hrs Fox Atlas vs Necaxa 27 de setiembre

17:00 hrs VIX Monterrey vs Santos 27 de setiembre

19:00 hrs Canal 5 Toluca vs Mazatlán 27 de setiembre

19:00 hrs Fox América vs Pumas 27 de setiembre

21:05 hrs Canal 5 Querétaro vs Tigres 28 de setiembre

17:00 hrs Fox Xolos vs Cruz Azul 28 de setiembre

21:05 hrs Fox

Tabla General Apertura 2025

Cruz Azul: 24 puntos Toluca: 22 puntos Monterrey: 22 puntos América: 21 puntos Tigres: 19 puntos Tijuana: 16 puntos Juárez: 15 puntos Pachuca: 14 puntos Pumas: 13 puntos León: 12 puntos

Tabla de goleo (Al momento)