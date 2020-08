Tal vez sea por la ausencia de los aficionados, lo que hace que los equipos de la Liga MX no se sientan tan motivados u obligados a marcar goles, o tal vez la tendencia de los estrategas sea defensiva, o quizá el futbol mexicano sea la nueva capital del Catenaccio, el punto es que la producción goleadora viene a la baja en las primeras jornadas.

La cuarta fecha (la primera que se disputa a mitad de semana) registró únicamente 19 goles, una cifra similar a la que tuvimos en la jornada pasada, en la que se marcaron 17.

La mayoría de los juegos se definieron por un gol de diferencia, salvo el caso del Juárez vs Chivas (2-0), Xolos vs San Luis (0-2) y América vs Santos (3-0).

El golazo de la jornada de Ibáñez

El mejor gol de la jornada cayó en la frontera de Tijuana y fue obra del argentino Nicolás Ibáñez, quien prendió el balón apenas dentro de unos de los bordes laterales del área grande.

La anotación cobra mayor valor por el poco ángulo, la fuerza y la precisión en el golpeo del balón, además de que en el arco rival estaba Jonathan Orozco, un experimentado de los arcos del futbol mexicano. Juzgue usted mismo.

El gol 5 mil del Ame

Leo Suárez ya forma parte de la historia estadística del América, después de marcar el gol cinco mil para el Ame. El jugador azulcrema lo marcó ante Santos Laguna a los 26 minutos, gracias a un cabezazo en el cual contó con la colaboración del portero Carlos Acevedo, quien no alcanzó a rechazar el remate del sudamericano en el cierre de la cuarta jornada.

Los invictos tras 4 jornadas

Después de cuatro fechas sólo nos quedan tres equipos invictos y dos de ellos son felinos. Estamos hablando de Tigres y Pumas, que se mantienen en la parte alta de la tabla general producto de dos victorias y dos empates, por lo que cerraron esta fecha con un total de ocho unidades. El tercero es América.

Cruz Azul era parte de este grupo de invictos, sin embargo, La Máquina fue sorprendida por los Gallos de Querétaro, que dieron la campanada de la jornada y el fin de semana serán rivales del América.

El que no gana

En contraste, el equipo que de plano no gana es el Atlas, que a pesar del cambio de técnico, no levante. Los Zorros cayeron en casa 2-1 contra el Toluca, que no va al historia del nuevo técnico Diego Martín Cocca, quien relevó en el banquillo a Rafael Puente del Río.

Cocca se hará responsable del equipo para la siguiente fecha, en la cual los rojinegros visitan al Santos Laguna.