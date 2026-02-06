Lo que necesitas saber: Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Regresaron los días de la Liga Mx con el Clausura 2026. Un nuevo torneo para ver si algunos equipos como Pumas y Chivas pueden volver a la cima del futbol mexicano o seguiremos viendo el dominio de Toluca, actual bicampeón.

Viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ con el Mazatlán ya que para el siguiente torneo desaparecerán de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.

Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU y como no tienen estadio propio, tuvieron que pedir asilo con el Pueblota.

Sin más rodeos, acá les dejamos todos los partidos de la jornada, además de las fechas, horarios y transmisión, para que no se pierdan ni uno solo… bueno, solo los que estén entretenidos, ya ven que luego hay cada juego que zzzzz.

¿Dónde ver la Jornada 5 del Clausura 2026?

La Jornada 5 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Tigres vs Santos del viernes 6 de febrero en el Estadio Olímpico y termina el sábado 7 de febrero con el América vs Monterrey en el Ciudad de los Deportes.

Partidos Fecha y horario Transmisión Tigres vs Santos 6 de febrero del 2026

19:00 hrs Azteca 7 Necaxa vs Atlético San Luis 6 de febrero del 2026

19:00 hrs Claro Sports (YouTube)

VIx Xolos vs Puebla 6 de febrero del 2026

21:06 hrs Fox One Mazatlán vs Chivas 6 de febrero del 2026

21:06 hrs Azteca 7 Querétaro vs León 7 de febrero del 2026

17:00 hrs Fox One Toluca vs Cruz Azul 7 de febrero del 2026

17:00 hrs Azteca 7 Atlas vs Pumas 7 de febrero del 2026

19:05 hrs Canal 5

Vix Pachuca vs Juárez 7 de febrero del 2026

19:06 hrs Fox One América vs Monterrey 7 de febrero del 2026

21:10 hrs Canal 5

Vix

Fotografía @Chivas vía X

Tabla General Clausura 2026

Aunque apenas es muy pronto para emocionarnos con la tabla general, después de tres jornadas Chivas y Cruz Azul se mantienen en los dos primeros lugares. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.