Lo que necesitas saber:

Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Regresaron los días de la Liga Mx con el Clausura 2026. Un nuevo torneo para ver si algunos equipos como Pumas y Chivas pueden volver a la cima del futbol mexicano o seguiremos viendo el dominio de Toluca, actual bicampeón.

Viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ con el Mazatlán ya que para el siguiente torneo desaparecerán de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.

Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU y como no tienen estadio propio, tuvieron que pedir asilo con el Pueblota.

Sin más rodeos, acá les dejamos todos los partidos de la jornada, además de las fechas, horarios y transmisión, para que no se pierdan ni uno solo… bueno, solo los que estén entretenidos, ya ven que luego hay cada juego que zzzzz.

¿Dónde ver la Jornada 5 del Clausura 2026?

La Jornada 5 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Tigres vs Santos del viernes 6 de febrero en el Estadio Olímpico y termina el sábado 7 de febrero con el América vs Monterrey en el Ciudad de los Deportes.

PartidosFecha y horarioTransmisión
Tigres vs Santos6 de febrero del 2026
19:00 hrs		Azteca 7
Necaxa vs Atlético San Luis6 de febrero del 2026
19:00 hrs		Claro Sports (YouTube)
VIx
Xolos vs Puebla6 de febrero del 2026
21:06 hrs		Fox One
Mazatlán vs Chivas6 de febrero del 2026
21:06 hrs		Azteca 7
Querétaro vs León7 de febrero del 2026
17:00 hrs		Fox One
Toluca vs Cruz Azul7 de febrero del 2026
17:00 hrs		Azteca 7
Atlas vs Pumas7 de febrero del 2026
19:05 hrs		Canal 5
Vix
Pachuca vs Juárez7 de febrero del 2026
19:06 hrs		Fox One
América vs Monterrey7 de febrero del 2026
21:10 hrs		Canal 5
Vix
Fotografía @Chivas vía X
Fotografía @Chivas vía X

Tabla General Clausura 2026

Aunque apenas es muy pronto para emocionarnos con la tabla general, después de tres jornadas Chivas y Cruz Azul se mantienen en los dos primeros lugares. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.

  1. Chivas | 12 pts
  2. Cruz Azul | 9 pts
  3. Atlas | 9 pts
  4. Pumas | 8 pts
  5. Toluca | 8 pts
  6. Monterrey | 7 pts
  7. Tigres | 7 pts
  8. Xolos | 7 pts
  9. América | 5 pts
  10. Pachuca | 5 pts

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Uniforme de México en los Juegos Olímpicos de Invierno

¡Belleza! Los secretos del uniforme de México para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Dónde ver la inauguración y todos los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?
Los momentos que marcaron la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Los momentos que marcaron la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Matthew Stafford, un MVP que nos recuerda que nunca hay que rendirse

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook