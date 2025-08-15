Lo que necesitas saber:
El Chivas vs Tigres de la Jornada 1 se jugará hasta el 17 de septiembre del 2025.
Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de cuatro jornadas el Pachuca lidera la Tabla General con 12 puntos. Querétaro marcha en el último lugar con 0 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.
En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.
¿Dónde ver la jornada 5 del Apertura 2025?
La jornada 5 del Apertura 2025, arranca el viernes 15 de agosto con el partido entre Puebla vs Atlético San Luis. Y termina hasta el domingo 17 con el Monterrey vs Mazatlán.
Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|Puebla vs Atlético San Luis
|15 de agosto
19:00 hrs
|TV Azteca
|Necaxa vs León
|15 de agosto
21:05 hrs
|TV Azteca
Claro Sports
|Chivas vs Juárez
|16 de agosto
17:07 hrs
|Prime Video
|Pachuca vs Xolos
|16 de agosto
19:00 hrs
|Tubi
|Tigres vs América
|16 de agosto
19:00 hrs
|TV Azteca
|Cruz Azul vs Santos
|16 de agosto
19:00 hrs
|Canal 5
|Toluca vs Pumas
|16 de agosto
21:10 hrs
|Canal 5
|Querétaro vs Atlas
|17 de agosto
16:00 hrs
|Tubi
Caliente TV
|Monterrey vs Mazatlán
|17 de agosto
18:00 hrs
|Vix Premium
¿Qué pasó con el Chivas vs Tigres de la Jornada 1?
El Chivas vs Tigres de la jornada 1 del Apertura 2025, fue aplazado hasta el 17 de septiembre del 2025 ¿La razón? En el Estadio Akron aún están haciendo algunos trabajos en el césped de cara al Mundial 2026.
Inicialmente se dijo que la cancha estaría lista para el primer partido, sin embargo, no fue así y el juego tuvo que reprogramado. Por lo que, ambos equipos deberán esperar, una semana más, para ver actividad en el torneo.
Por fin veremos qué equipo aprovechó las vacaciones, se reforzó bien y comienza con el pie el derecho el camino para ser campeón del futbol mexicano.
Tabla General Apertura 2025
- Pachuca: 12 puntos
- Tigres: 9 puntos
- Toluca: 9 puntos
- Monterrey: 9 puntos
- Cruz Azul: 8 puntos
- América: 8 puntos
- Santos: 6 puntos
- Necaxa: 5 puntos
- Mazatlán: 5 puntos
- Tijuana: 5 puntos