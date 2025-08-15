Lo que necesitas saber:

El Chivas vs Tigres de la Jornada 1 se jugará hasta el 17 de septiembre del 2025.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de cuatro jornadas el Pachuca lidera la Tabla General con 12 puntos. Querétaro marcha en el último lugar con 0 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx Femenil
Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 5 del Apertura 2025?

La jornada 5 del Apertura 2025, arranca el viernes 15 de agosto con el partido entre Puebla vs Atlético San Luis. Y termina hasta el domingo 17 con el Monterrey vs Mazatlán.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

PartidoFecha y horarioTransmisión
Puebla vs Atlético San Luis15 de agosto
19:00 hrs		TV Azteca
Necaxa vs León15 de agosto
21:05 hrs		TV Azteca
Claro Sports
Chivas vs Juárez16 de agosto
17:07 hrs		Prime Video
Pachuca vs Xolos16 de agosto
19:00 hrs		 Tubi
Tigres vs América16 de agosto
19:00 hrs		TV Azteca
Cruz Azul vs Santos16 de agosto
19:00 hrs		Canal 5
Toluca vs Pumas16 de agosto
21:10 hrs		Canal 5
Querétaro vs Atlas17 de agosto
16:00 hrs		Tubi
Caliente TV
Monterrey vs Mazatlán17 de agosto
18:00 hrs		Vix Premium

¿Qué pasó con el Chivas vs Tigres de la Jornada 1?

El Chivas vs Tigres de la jornada 1 del Apertura 2025, fue aplazado hasta el 17 de septiembre del 2025 ¿La razón? En el Estadio Akron aún están haciendo algunos trabajos en el césped de cara al Mundial 2026.

Inicialmente se dijo que la cancha estaría lista para el primer partido, sin embargo, no fue así y el juego tuvo que reprogramado. Por lo que, ambos equipos deberán esperar, una semana más, para ver actividad en el torneo.

meme-ah-caray

Por fin veremos qué equipo aprovechó las vacaciones, se reforzó bien y comienza con el pie el derecho el camino para ser campeón del futbol mexicano.

Tabla General Apertura 2025

  1. Pachuca: 12 puntos
  2. Tigres: 9 puntos
  3. Toluca: 9 puntos
  4. Monterrey: 9 puntos
  5. Cruz Azul: 8 puntos
  6. América: 8 puntos
  7. Santos: 6 puntos
  8. Necaxa: 5 puntos
  9. Mazatlán: 5 puntos
  10. Tijuana: 5 puntos

