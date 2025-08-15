Lo que necesitas saber: El Chivas vs Tigres de la Jornada 1 se jugará hasta el 17 de septiembre del 2025.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de cuatro jornadas el Pachuca lidera la Tabla General con 12 puntos. Querétaro marcha en el último lugar con 0 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 5 del Apertura 2025?

La jornada 5 del Apertura 2025, arranca el viernes 15 de agosto con el partido entre Puebla vs Atlético San Luis. Y termina hasta el domingo 17 con el Monterrey vs Mazatlán.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

Partido Fecha y horario Transmisión Puebla vs Atlético San Luis 15 de agosto

19:00 hrs TV Azteca Necaxa vs León 15 de agosto

21:05 hrs TV Azteca

Claro Sports Chivas vs Juárez 16 de agosto

17:07 hrs Prime Video Pachuca vs Xolos 16 de agosto

19:00 hrs Tubi Tigres vs América 16 de agosto

19:00 hrs TV Azteca Cruz Azul vs Santos 16 de agosto

19:00 hrs Canal 5 Toluca vs Pumas 16 de agosto

21:10 hrs Canal 5 Querétaro vs Atlas 17 de agosto

16:00 hrs Tubi

Caliente TV Monterrey vs Mazatlán 17 de agosto

18:00 hrs Vix Premium

¿Qué pasó con el Chivas vs Tigres de la Jornada 1?

El Chivas vs Tigres de la jornada 1 del Apertura 2025, fue aplazado hasta el 17 de septiembre del 2025 ¿La razón? En el Estadio Akron aún están haciendo algunos trabajos en el césped de cara al Mundial 2026.

Inicialmente se dijo que la cancha estaría lista para el primer partido, sin embargo, no fue así y el juego tuvo que reprogramado. Por lo que, ambos equipos deberán esperar, una semana más, para ver actividad en el torneo.

Por fin veremos qué equipo aprovechó las vacaciones, se reforzó bien y comienza con el pie el derecho el camino para ser campeón del futbol mexicano.

Tabla General Apertura 2025