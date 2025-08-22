Lo que necesitas saber: El Chivas vs Tigres de la Jornada 1 se jugará hasta el 17 de septiembre del 2025.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de cinco jornadas el Pachuca y Monterrey lideran la Tabla General con 12 puntos cada uno. Querétaro marcha en el último lugar con 1 punto. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 6 del Apertura 2025?

La jornada 6 del Apertura 2025, arranca el viernes 22 de agosto con el partido entre Juárez vs Santos . Y termina hasta el domingo 24 con el Atlas vs América.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

Partido Fecha y horario Transmisión Juárez vs Santos 22 de agosto

19:00 hrs Azteca 7 Querétaro vs Atlético San Luis 22 de agosto

19:00 hrs Tubi

Caliente TV Chivas vs Xolos 22 de agosto

21:00 hrs Prime Video León vs Pachuca 23 de agosto

17:00 hrs Tubi Monterrey vs Necaxa 23 de agosto

19:00 hrs Canal 5 Mazatlán vs Tigres 23 de agosto

19:00 hrs Azteca 7 Cruz Azul vs Toluca 23 de agosto

21:05 hrs Canal 5 Pumas vs Puebla 24 de agosto

17:00 hrs Canal 5 Atlas vs América 24 de agosto

19:05 hrs Canal 5

Vix Premium

¿Qué pasó con el Chivas vs Tigres de la Jornada 1?

El Chivas vs Tigres de la jornada 1 del Apertura 2025, fue aplazado hasta el 17 de septiembre del 2025 ¿La razón? En el Estadio Akron aún están haciendo algunos trabajos en el césped de cara al Mundial 2026.

Inicialmente se dijo que la cancha estaría lista para el primer partido, sin embargo, no fue así y el juego tuvo que reprogramado. Por lo que, ambos equipos deberán esperar, una semana más, para ver actividad en el torneo.

Por fin veremos qué equipo aprovechó las vacaciones, se reforzó bien y comienza con el pie el derecho el camino para ser campeón del futbol mexicano.

Tabla General Apertura 2025