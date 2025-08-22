Lo que necesitas saber:

El Chivas vs Tigres de la Jornada 1 se jugará hasta el 17 de septiembre del 2025.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de cinco jornadas el Pachuca y Monterrey lideran la Tabla General con 12 puntos cada uno. Querétaro marcha en el último lugar con 1 punto. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx Femenil
Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 6 del Apertura 2025?

La jornada 6 del Apertura 2025, arranca el viernes 22 de agosto con el partido entre Juárez vs Santos . Y termina hasta el domingo 24 con el Atlas vs América.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

PartidoFecha y horarioTransmisión
Juárez vs Santos22 de agosto
19:00 hrs		Azteca 7
Querétaro vs Atlético San Luis22 de agosto
19:00 hrs		Tubi
Caliente TV
Chivas vs Xolos22 de agosto
21:00 hrs		Prime Video
León vs Pachuca23 de agosto
17:00 hrs		Tubi
Monterrey vs Necaxa23 de agosto
19:00 hrs		 Canal 5
Mazatlán vs Tigres23 de agosto
19:00 hrs		Azteca 7
Cruz Azul vs Toluca23 de agosto
21:05 hrs		Canal 5
Pumas vs Puebla24 de agosto
17:00 hrs		Canal 5
Atlas vs América24 de agosto
19:05 hrs		Canal 5
Vix Premium

¿Qué pasó con el Chivas vs Tigres de la Jornada 1?

El Chivas vs Tigres de la jornada 1 del Apertura 2025, fue aplazado hasta el 17 de septiembre del 2025 ¿La razón? En el Estadio Akron aún están haciendo algunos trabajos en el césped de cara al Mundial 2026.

Inicialmente se dijo que la cancha estaría lista para el primer partido, sin embargo, no fue así y el juego tuvo que reprogramado. Por lo que, ambos equipos deberán esperar, una semana más, para ver actividad en el torneo.

meme-ah-caray

Por fin veremos qué equipo aprovechó las vacaciones, se reforzó bien y comienza con el pie el derecho el camino para ser campeón del futbol mexicano.

Tabla General Apertura 2025

  1. Pachuca: 12 puntos
  2. Monterrey: 12 puntos
  3. Cruz Azul: 11 puntos
  4. América: 11 puntos
  5. Toluca: 10 puntos
  6. Tigres: 9 puntos
  7. Tijuana: 8 puntos
  8. Santos: 6 puntos
  9. Atlético San Luis: 6 puntos
  10. León: 6 puntos

Místico vs MJF: una lucha imperdible del 92 Aniversario del CMLL
¿Cuándo vuelve a jugar Renata Zarazúa en el US Open 2025?

¡Enorme! Renata Zarazúa vence a una Top 10 en el US Open
¿Dónde ver el Barcelona vs América Femenil?

