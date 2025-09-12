Lo que necesitas saber: El Chivas vs Tigres de la Jornada 1 se jugará hasta el 17 de septiembre del 2025.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de siete jornadas el Monterrey lidera la Tabla General con 18 puntos. Puebla, Querétaro y Chivas marchan en el último lugar con 4 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

¿Dónde ver la jornada 8 del Apertura 2025?

La jornada 9 del Apertura 2025, arranca el viernes 12 de agosto con el partido entre Necaxa vs Juárez. Y termina hasta el domingo 14 con el Atlético San Luis vs Tijuana.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

Partido Fecha y horario Transmisión Necaxa vs Juárez 12 de setiembre

19:00 hrs Vix Mazatlán vs Pumas 12 de setiembre

21:00 hrs Canal 7 Pachuca vs Cruz Azul 13 de setiembre

17:00 hrs Tubi Tigres vs León 13 de setiembre

19:00 hrs Canal 7 Atlas vs Santos 13 de setiembre

19:00 hrs Vix Toluca vs Puebla 13 de setiembre

21:00 hrs Caliente TV América vs Chivas 13 de setiembre

21:15 hrs Canal 5

Vix Querétaro vs Monterrey 14 de setiembre

17:00 hrs Tubi Atlético San Luis vs Tijuana 14 de setiembre

19:00 hrs Disney +

¿Qué pasó con el Chivas vs Tigres de la Jornada 1?

El Chivas vs Tigres de la jornada 1 del Apertura 2025, fue aplazado hasta el 17 de septiembre del 2025 ¿La razón? En el Estadio Akron aún están haciendo algunos trabajos en el césped de cara al Mundial 2026.

Inicialmente se dijo que la cancha estaría lista para el primer partido, sin embargo, no fue así y el juego tuvo que reprogramado. Por lo que, ambos equipos deberán esperar, una semana más, para ver actividad en el torneo.

Por fin veremos qué equipo aprovechó las vacaciones, se reforzó bien y comienza con el pie el derecho el camino para ser campeón del futbol mexicano.

Tabla General Apertura 2025