El Chivas vs Tigres de la Jornada 1 se jugará hasta el 17 de septiembre del 2025.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de siete jornadas el Monterrey lidera la Tabla General con 18 puntos. Puebla, Querétaro y Chivas marchan en el último lugar con 4 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

¿Dónde ver la jornada 8 del Apertura 2025?

La jornada 9 del Apertura 2025, arranca el viernes 12 de agosto con el partido entre Necaxa vs Juárez. Y termina hasta el domingo 14 con el Atlético San Luis vs Tijuana.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

PartidoFecha y horarioTransmisión
Necaxa vs Juárez12 de setiembre
19:00 hrs		Vix
Mazatlán vs Pumas12 de setiembre
21:00 hrs		Canal 7
Pachuca vs Cruz Azul13 de setiembre
17:00 hrs		Tubi
Tigres vs León13 de setiembre
19:00 hrs		Canal 7
Atlas vs Santos13 de setiembre
19:00 hrs		Vix
Toluca vs Puebla13 de setiembre
21:00 hrs		Caliente TV
América vs Chivas13 de setiembre
21:15 hrs		Canal 5
Vix
Querétaro vs Monterrey14 de setiembre
17:00 hrs		Tubi
Atlético San Luis vs Tijuana14 de setiembre
19:00 hrs		Disney +

¿Qué pasó con el Chivas vs Tigres de la Jornada 1?

El Chivas vs Tigres de la jornada 1 del Apertura 2025, fue aplazado hasta el 17 de septiembre del 2025 ¿La razón? En el Estadio Akron aún están haciendo algunos trabajos en el césped de cara al Mundial 2026.

Inicialmente se dijo que la cancha estaría lista para el primer partido, sin embargo, no fue así y el juego tuvo que reprogramado. Por lo que, ambos equipos deberán esperar, una semana más, para ver actividad en el torneo.

Por fin veremos qué equipo aprovechó las vacaciones, se reforzó bien y comienza con el pie el derecho el camino para ser campeón del futbol mexicano.

Tabla General Apertura 2025

  1. Monterrey: 18 puntos
  2. América: 17 puntos
  3. Cruz Azul: 17 puntos
  4. Tigres: 13 puntos
  5. Toluca: 13 puntos
  6. Pachuca: 13 puntos
  7. Tijuana: 12 puntos
  8. Juárez: 11 puntos
  9. León: 10 puntos
  10. Pumas: 9 puntos

