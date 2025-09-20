Lo que necesitas saber:

João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 6 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de ocho jornadas el Monterrey lidera la Tabla General con 21 puntos. Puebla y Querétaro marchan en el último lugar con 4 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx Femenil
Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 9 del Apertura 2025?

La jornada 9 del Apertura 2025, arranca el viernes 19 de septiembre con el partido entre Necaxa vs Puebla. Y termina hasta el domingo 21 con el Santos vs Atlético San Luis.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

PartidoFecha y horarioTransmisión
Necaxa vs Puebla19 de setiembre
19:00 hrs		Canal 7
Cruz Azul vs Juárez19 de setiembre
19:00 hrs		Vix
Mazatlán vs Atlas19 de setiembre
21:00 hrs		Tubi
Xolos vs León19 de setiembre
21:05 hrs		Fox
Pachuca vs Querétaro20 de setiembre
17:00 hrs		Fox
Puma vs Tigres20 de setiembre
19:00 hrs		Canal 5
Chivas vs Toluca20 de setiembre
19:07 hrs		Prime Video
Monterrey vs América20 de setiembre
21:05 hrs		Canal 5
Santos vs Atlético San Luis21 de setiembre
17:00 hrs		Vix
meme-ah-caray

Tabla General Apertura 2025

  1. Monterrey: 21 puntos
  2. Cruz Azul: 20 puntos
  3. América: 17 puntos
  4. Toluca: 16 puntos
  5. Tigres: 15 puntos
  6. Tijuana: 13 puntos
  7. Pachuca: 13 puntos
  8. Pumas: 12 puntos
  9. Juárez: 12 puntos
  10. León: 11 puntos

Tabla de goleo (Al momento)

JugadorEquipoGoles
João PedroAtlético San Luis6 goles
Sergio CanalesMonterrey5 goles
German BerterameMonterrey5 goles
Ángel SepulvedaCruz Azul5 goles
Lucas OcamposMonterrey4 goles

