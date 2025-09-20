Lo que necesitas saber:
João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 6 anotaciones.
Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de ocho jornadas el Monterrey lidera la Tabla General con 21 puntos. Puebla y Querétaro marchan en el último lugar con 4 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.
En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.
¿Dónde ver la jornada 9 del Apertura 2025?
La jornada 9 del Apertura 2025, arranca el viernes 19 de septiembre con el partido entre Necaxa vs Puebla. Y termina hasta el domingo 21 con el Santos vs Atlético San Luis.
Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|Necaxa vs Puebla
|19 de setiembre
19:00 hrs
|Canal 7
|Cruz Azul vs Juárez
|19 de setiembre
19:00 hrs
|Vix
|Mazatlán vs Atlas
|19 de setiembre
21:00 hrs
|Tubi
|Xolos vs León
|19 de setiembre
21:05 hrs
|Fox
|Pachuca vs Querétaro
|20 de setiembre
17:00 hrs
|Fox
|Puma vs Tigres
|20 de setiembre
19:00 hrs
|Canal 5
|Chivas vs Toluca
|20 de setiembre
19:07 hrs
|Prime Video
|Monterrey vs América
|20 de setiembre
21:05 hrs
|Canal 5
|Santos vs Atlético San Luis
|21 de setiembre
17:00 hrs
|Vix
Tabla General Apertura 2025
- Monterrey: 21 puntos
- Cruz Azul: 20 puntos
- América: 17 puntos
- Toluca: 16 puntos
- Tigres: 15 puntos
- Tijuana: 13 puntos
- Pachuca: 13 puntos
- Pumas: 12 puntos
- Juárez: 12 puntos
- León: 11 puntos
Tabla de goleo (Al momento)
|N°
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1°
|João Pedro
|Atlético San Luis
|6 goles
|2°
|Sergio Canales
|Monterrey
|5 goles
|3°
|German Berterame
|Monterrey
|5 goles
|4°
|Ángel Sepulveda
|Cruz Azul
|5 goles
|5°
|Lucas Ocampos
|Monterrey
|4 goles