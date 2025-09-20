Lo que necesitas saber: João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 6 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de ocho jornadas el Monterrey lidera la Tabla General con 21 puntos. Puebla y Querétaro marchan en el último lugar con 4 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 9 del Apertura 2025?

La jornada 9 del Apertura 2025, arranca el viernes 19 de septiembre con el partido entre Necaxa vs Puebla. Y termina hasta el domingo 21 con el Santos vs Atlético San Luis.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

Partido Fecha y horario Transmisión Necaxa vs Puebla 19 de setiembre

19:00 hrs Canal 7 Cruz Azul vs Juárez 19 de setiembre

19:00 hrs Vix Mazatlán vs Atlas 19 de setiembre

21:00 hrs Tubi Xolos vs León 19 de setiembre

21:05 hrs Fox Pachuca vs Querétaro 20 de setiembre

17:00 hrs Fox Puma vs Tigres 20 de setiembre

19:00 hrs Canal 5 Chivas vs Toluca 20 de setiembre

19:07 hrs Prime Video Monterrey vs América 20 de setiembre

21:05 hrs Canal 5 Santos vs Atlético San Luis 21 de setiembre

17:00 hrs Vix

Tabla General Apertura 2025

Monterrey: 21 puntos Cruz Azul: 20 puntos América: 17 puntos Toluca: 16 puntos Tigres: 15 puntos Tijuana: 13 puntos Pachuca: 13 puntos Pumas: 12 puntos Juárez: 12 puntos León: 11 puntos

Tabla de goleo (Al momento)