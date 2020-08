Flamante presidente del Atlético Morelia (que debutó con empate en la Liga de Expansión), José Luis Higuera no se guardó nada cuando habló de Tigres. El exCEO de Chivas dijo que “le cagan” los jugadores como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac.

En el presidente del Atlético Morelia dijo que prefiere a un equipo como Monterrey y no a uno como Tigres. Para el directivo, lo que los felinos proyectan es altanería con jugadores como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac.

“A mí, un equipo de lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan los jugadores como Nahuel, como Gignac, por eso me quedó con Monterrey, por esa mamonería que proyecta Tigres“, declaró Higuera.

Higuera no se detuvo ahí. El directivo dijo que Gignac se siente árbitro o dueño, sin dejar de lado las características que tiene el francés, aseguró que es un jugador que no sabe perder y por lo tanto, peca de soberbia.

“Tienen a un jugador, Gignac, que no sé, se siente árbitro, dueño, le grita a todo mundo. Es un gran jugador, lo quisiéramos cualquiera en nuestro equipo, pero no me gusta su personalidad en la cancha, es soberbio, altanero, no saben perder“, agregó.

Si le tocó a Gignac, también le tocó a Nahuel Guzmán, quien hace unos días dio positivo por coronavirus. El presidente del Atlético Morelia considera que el juego sucio que se dedica a hacer el portero argentino, es grave porque trabaja con compañeros de profesión. Eso sí, aclaró que habla de lo que ambos personajes son dentro de la cancha porque fuera de ella, son grandes personas.

“Fuera de la cancha son grandes personas, pero dentro me parecen paupérrimos. Nahuel dentro de la cancha ha hecho juegos sucios y se me hace grave porque son compañeros de profesión“, sentenció José Luis Higuera.

El pasado entre Higuera y Tigres

En el tiempo que estuvo como directivo de Chivas, José Luis Higuera puede presumir haberle ganado un título a Tigres. Lo hizo en el Clausura 2017 cuando los rojiblancos derrotaron a los felinos por marcador global de 4-3 en la final.