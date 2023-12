Lo que necesitas saber: José Mourinho tuvo una rivalidad directa con el Arsenal al que destronó en Londres e su etapa con Chelsea

Arsenal ha sido protagonista de la Premier League en las dos últimas temporadas. En la campaña 2022-23 lideró el torneo durante una buena parte, pero se cayó en la parte más importante de la temporada y cedió el título al Manchester City. Los Gunners se han reforzado para la campaña 2023-24 y vuelven a ser líderes, por lo cual existe esa creencia de que este año es el bueno.

Manchester City se desdibujó y marcha por debajo de Aston Villa y Liverpool, en el cuarto sitio de la tabla general, por lo cual en apariencia no es una amenaza para los Gunners, por ahora, sin embargo, José Mourinho descartó por completo un título para Arsenal, que levantó su última Premier League haca casi 20 años.

Jose Mourinho / Getty Images

Mourinho le hace el feo al Arsenal

Mourinho fue invitado al podcast del exjugador nigeriano, Obi Mikel, a quien dirigió en Chelsea, y el africano cuestionó al portugués sobre sus expectativas para campeón de la Premier y vaticinó que será Manchester City, con un 51% de probabilidades, mientras que Liverpool tendría 49%.

Al ser cuestionado sobre el Arsenal, Mourinho simplemente se limitó a expresar: “Naah”, y es que Mourinho dejó una importante rivalidad con los Gunners en sus etapas con Chelsea por esas diferencias naturales entre equipos de Londres.

“Sinceramente, aparte de la rivalidad, me gustaría que ganaran, estaría feliz de que Arsenal lo pudiera hacer”, sin embargo, explicó que llegará un punto en el que Arsenal no pueda hacerle frente a la gran cantidad de partidos entre las copas, Champions y Premier League, y no tiene tanto plantel como sí lo tiene Manchester City, que a consideración de Mourinho, tiene material para formar a dos equipos.

Los errores de Mourinho con Salah y De Bruyne

En sus dos equipos para ganar la Premier están jugadores que dirigió en algún momento en Chelsea, y finalmente salieron. Uno es Kevin de Bruyne, quien es figura del Manchester City, y el otro es Mohamed Salah, quien es ícono en el Liverpool, sin embargo en Chelsea tuvieron escasas oportunidades con el portugués y pidieron su salida.

“Cuando estás en el Chelsea y quieres irte, te vas y viene otro. Simplemente eran niños que no podían esperar. Y sus carreras dicen que tenían razón, pero no fue culpa mía. Otros jugadores podrán decir que los eché, pero ellos no”, dijo el lusitano.

Sobre De Bruyne explicó que pidió que se quedara antes de volver a la Bundesliga. “Fue titular en la primera jornada de Premier. Después, jugamos la Supercopa de Europa en Praga contra el Bayern y no jugó. Al día siguiente quería irse”.

Foto: Getty Images

Algo similar sucedió con Salah, quien se fue cedido a la Roma. “Él no quiso esperar, quiso irse cedido. Después el Chelsea decidió venderlo, no yo”, mencionó el ahora timonel de la Roma.

Te puede interesar